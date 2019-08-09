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8月以來第三次！韓國瑜上台致詞…場外民眾「比倒讚」長達30秒

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記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

「創業連鎖加盟大展」9日在高雄展覽館盛大登場，高雄市長韓國瑜應邀出席，但他這兩天的公開行程都未安排媒體聯訪，對於記者一路提問，他都帶著笑意、沒有回答。而當韓國瑜上台致詞時，場外卻突然出現一名婦人高舉「倒讚」手勢，讓場面多了幾分尷尬。

▲▼韓國瑜上台致詞時，場外有婦人高舉「倒讚」手勢。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜上台致詞時，場外有婦人高舉「倒讚」手勢。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜上午現身高雄展覽館，一進場就引來現場民眾和參展店家熱烈歡迎，台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東致詞時表示，創業連鎖加盟大展策展已經第5年，過去4年他都親自到市府邀請市長，「但沒有一次來過」，這次韓國瑜不但親自出席，還帶來許多市府同仁，促進高雄經濟發展。 

▲▼韓國瑜上台致詞時，場外有婦人高舉「倒讚」手勢。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜上台致詞。（圖／記者賴君欣攝）

隨後輪到韓國瑜上台致詞，但韓上台講到一半時，場外突然出現一名婦人高舉「倒讚」手勢，時間還長達近30秒，引來不少媒體注意，員警擔心發生衝突，趕緊上前委婉請婦人離開，但韓國瑜似乎沒有注意到該名婦人。

這個月1日，韓國瑜到小港社教館出席新卸任校長布達暨交接典禮時，一下車就遭到一名男子「比倒讚」嗆「嘿！白賊市長」，讓韓國瑜滿臉尷尬；接著3日他到桃園拜拜時，也遭一對自稱大陸遊客的夫妻比倒讚，還嗆聲「亡國佬」；而這也是8月份以來，韓國瑜在公開場合第三度遭到民眾以「倒讚」手勢表達不滿。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,連鎖加盟展,倒讚

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