TVBS民調／2020三腳督　韓國瑜領先蔡英文、郭台銘

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選進入白熱化階段，台北市長柯文哲雖成立台灣民眾黨，但至今尚未表態參選2020總統大位，外界研判柯文哲可能不參選，轉而支持鴻海集團創辦人郭台銘的可能性較高。根據最新民調，若郭台銘在與柯文哲結盟情況下，與總統蔡英文、高雄市長韓國瑜三人競選，韓國瑜支持度最高，其次為蔡英文，而郭台銘則是26%。

《TVBS》9日公布最新民調，如果2020年總統大選是藍綠對決的情況，針對有投票意願，排除不會去投票的民眾進行支持度調查，結果顯示，韓國瑜仍以48%的支持度領先，而蔡英文則為45%，較7月17日略增1個百分點，雙方差距由4個百分點略減為3個百分點。

若郭台銘與柯文哲結盟的情況下，與蔡英文、韓國瑜三人競逐，結果顯示，韓國瑜以37%的支持度奪冠，其次是蔡英文的32%，而郭台銘則是26%。

雖然韓國瑜支持度領先，但郭台銘、柯文哲均尚未表態，離總統大選也還有近半年時間，但郭台銘投入總統選舉將形成三分天下的態勢，在距離總統大選仍有近半年時間的情形下，勝負仍有變化。

《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年8月5日至7日晚間6點半至10點進行調查，共接觸1,287位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為148位，拒訪率為11.5%，最後成功訪問有效樣本1,139位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。