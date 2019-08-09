態度放軟？　劉宥彤：有些福委會主委是高級主管

記者林銘翰／台北報導

永齡基金會執行長、郭台銘幕僚劉宥彤8日受訪時暗喻高雄市長韓國瑜是苦民所苦、陪員工泡茶喝酒的福委會主委，在公司艱困時被員工拱出來當CEO，而決定把原本的CEO換的員工指的就是國民黨中央。對此，劉宥彤9日再表示，這只是她跟大家開玩笑講的一個故事而已，還反問「大家覺得福委會主委不好嗎」？

針對「福委會主委變CEO」的一番言論，韓國瑜辦公室8日回應，感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經有向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。

劉宥彤9日再表示，這只是她跟大家開玩笑講的一個故事而已，況且她所認識的很多福委會主委都是很有能力、很好的人，也都很關心員工，還反問「大家覺得福委會主委不好嗎」？

劉宥彤解釋，她昨天並沒有指福委會主委就是韓國瑜，講的只是一個故事，況且福委會主委是個很不錯的職務，她也認識很多很有能力的福委會主委，有時候也是公司裡很高級的高層主管在負責，她認為大家把這件事情過度解讀。

至於郭台銘本人是否有看到韓辦聲明？對此劉宥彤說，因為今天是颱風天，她也沒有見到郭台銘本人，「那個聲明我不曉得他有沒有看到」，不過聽起來是蠻有誠意的。

此外，對於前立法院長王金平8日建議高雄市長韓國瑜「精誠所至、金石為開」，繼續聯絡鴻海集團創辦人郭台銘一事，劉宥彤強調「精誠所至那是王院長講的」，韓國瑜一向都是很有誠意的人，在郭台銘第一次提到韓國瑜打電話給他的時候，就曾說過韓國瑜是個很不錯的人。

▲劉宥彤接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

