莫拉克紀念晚會變「韓流造勢場」？　何庭歡：以後會避免

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜8日晚間出席莫拉克風災十週年紀念晚會，現場也出現不少韓粉，有媒體報導有攤商在場外賣起韓國瑜周邊商品，讓晚會變調成「造勢大會」，對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡回應「如果真的有這樣意外情況發生的話，我們以後會避免」。

▲韓國瑜這兩天都未公開受訪，由競辦發言人何庭歡回應。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜9日上午出席「連鎖加盟創業大展」，媒體記者一早就在入口守候，由於他這兩天的公開行程都未安排媒體聯訪，記者只能拿著麥克風一路提問，但韓國瑜全程都只面帶微笑、沒有回應。等韓國瑜行程結束離開後，才由何庭歡受訪。

▲韓國瑜這兩天都未公開受訪，由競辦發言人何庭歡回應。（圖／記者賴君欣攝）

媒體問到郭台銘核心幕僚劉宥彤暗諷韓國瑜是陪員工泡茶喝酒的「福委會主委，在公司艱困時被員工拱出來當CEO」，何庭歡表示，民主國家的權利是人民賦予的，所以人民才是國家真正的老闆，「身為公職人員本來就要幫人民謀福利，市長當選之後自然就會幫人民找一個最好的CEO」。

而韓國瑜前一晚出席莫拉克風災十週年紀念晚會，卻因有攤商在現場賣起韓流周邊商品，被媒體批評「晚會變調」，對此，何庭歡表示，市長心中最關心的一直都是小林村居民，辦紀念會也是希望能幫居民早日走出傷痛；媒體再追問韓粉此舉是否已經越界？何回應「如果說是有類似的情況，我們現在還不確定，但如果真的有這樣意外情況發生的話，我們以後會避免」。

另外有媒體問「網友說郭辦的幕僚精明幹練，妳是走小清新風格？」，何庭歡露出笑容，似乎因為害羞、一時不知如何回應，最後才表示「我覺得對於任何批評指教，我們都會把他當成藍營團結的最大養分」，展現高EQ。

▲民間自組的「韓國瑜護衛隊」也現身莫拉克風災紀念晚會。（圖／記者賴君欣攝）