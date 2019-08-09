圖／行程一次看！韓國瑜獲林明溱力挺　週末訪南投7宮廟

▲韓國瑜國民黨提名後首場造勢。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜繼上週走訪桃園宮廟後，預計11日赴南投拜訪7間宮廟，且將會與南投縣長林明溱、縣議員座談。韓國瑜陣營表示，目前以高雄市政為優先，若因颱風後續災情有突發狀況，可能隨時取消選舉行程。

韓國瑜將在本週日（11日）參訪南投7大宮廟，並拜會林明溱和南投縣議會，包含立委馬文君和許淑華都會出席。林明溱曾在初選時挺南投女婿、鴻海創辦人郭台銘，不過初選後，傳郭台銘將與台北市長柯文哲結盟，林明溱也出面籲郭信守承諾，支持國民黨的總統參選人。

根據行程，韓國瑜11日上午10點半在竹山克明宮、上午11點10分在社寮紫南宮，中午12點到12點半在南投縣議會與林明溱、縣議員座談約30分鐘，並在議會用餐。

下午則繼續參拜宮廟，下午1點35分到南投城隍廟、下午2點15分草屯惠德宮、下午2點50分草屯敦和宮、下午4點埔里媽祖廟、下午5點10分到文武廟拜拜後用餐，每個宮廟約停留半小時，最後約在下午6點半左右，結束南投行程。

韓國瑜陣營表示，目前以高雄市政為優先，若因颱風後續災情有突發狀況，可能隨時取消選舉行程。

▼韓國瑜南投行。（圖／記者徐政璿翻攝）