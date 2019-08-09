港民號召連3天「萬人接機」！機場急設出入限制　港警回應了

▲香港機場7月26日才有民眾舉辦「和你飛」集會。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》的爭議仍持續延燒，有香港網友發起從今（9）日起至11日，一連三天「萬人接機」集會。機場管理方表示，為了因應可能的狀況，從9日早上6點起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂旅客登記行段。港警則表示，這次活動並沒有人申請不反對通知書，集會恐怕觸法。

綜合港媒報導，港警開記者會表示，集會必須通知警方，主辦人也須申請不反對通知書，否則可能違法。機場發言人則說，機場保安人員會在現場協助旅客或機場員工進入該處範圍；機管局會與機場業務夥伴保持緊密溝通，及執行應變措施，確保機場運作正常。

不過香港機場管理局網站在8日晚間6點20分發出重要通知，並沒有提及上述措施，只稱「香港國際機場將維持正常運作，旅客請預留充裕時間前往機場。旅客出發前往機場前，請查閱機場網頁或『我的航班』流動應用程式有關航班最新情況，亦可向航空公司查詢有關航班最新情況。」

▼機管局網站發出重要通知。（圖／翻攝自香港機管局網站）

據悉，目前機場尚未出現大批民眾集結的景象。報導也指，修例風波讓香港經濟受挫，香港旅發局主席彭耀佳表示，7月份初步數據顯示，下半個月訪港旅客數字有雙位數字的跌幅，令整體7月份數字出現下跌；而業界也反映，8月及9月的預訂來港數字明顯下降。

彭耀佳也說，旅發局會密切留意最新情況，如有旅遊區或主要景點受到遊行活動影響，會透過旅發局網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線通知旅客，以協助他們調整行程。