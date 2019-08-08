美國提升香港旅遊警示至二級　「避免前往示威地區」

▲反送中示威衝突擴大。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

香港反送中抗爭從6月中開始，已經將近兩個月，美國國務院在當地時間7日下午宣布，因應香港的「內亂」（civil unrest），將把香港的旅遊警示提升到「第二級別」，並提醒美國民眾，若是前往香港旅遊的話要多注意周遭環境。

美國國務院的網站發布公告指出，自6月份開始，香港各地區發生多起大小規模的政治示威，大部分都和平進行，「但有些演變為對抗或暴力衝突，某些抗議行動也蔓延到警方允許的示威遊行範圍外，部分示威也會在沒有通知的情況下發生，更可能會持續進行。」

因此，國務院建議美國民眾，若是要前往香港的話，記得要「注意當地媒體或最新消息」、「避免前往示威發生地區」、「發生大型集會或抗議活動的話，要提高警覺」、「留意周遭環境」等等。

除了美國之外，愛爾蘭和澳洲也將香港的旅遊警示提升為「高度警戒」。香港的反送中抗爭還持續進行，5日和6日晚間都有暴力衝突發生，警方也多次施放催淚彈驅趕群眾。一名香港司機5日駕車經過北角時，被遊行的黑衣人攔下，不但車輛被砸，頭部還被示威者偷襲，讓他不斷大喊，「我是支持民主的，也沒有要撞你們，你們為何要打我？」

另外，浸大學生會會長方仲賢6日於深水埗路上被警方以「涉嫌藏有攻擊性武器」逮捕，但是該生僅是購買了觀星用的雷射筆，因此大批市民及學生包圍深水埗警署要求放人，雙方爆發衝突。7日晚間，也有許多市民聚集尖沙嘴太空館外，高舉「雷射筆」照射夜空聲援，表達對港警濫捕的不滿。

▼香港民眾用雷射筆聲援被逮的浸大學生會會長。（圖／路透）