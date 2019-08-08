梁愛詩：香港要盡快恢復秩序　將精力放到經濟和改善民生

記者吳宛霖／綜合報導

香港《逃犯條例》修訂抗議愈演愈烈，國務院港澳辦和中聯辦7日在深圳召開「關於香港當前局勢座談會」，香港特區政府首任律政司司長梁愛詩表示，香港要盡快恢復秩序，將精力放到發展經濟和改善民生上來，因為「暴力不能解決問題，只會破壞香港社會。」

梁愛詩表示，「對於和平遊行，特區政府是保障的，警察也會維持秩序，但現在圍堵警察總部，擾亂政府部門辦公，衝擊立法會和中聯辦，堵塞道路癱瘓交通，到用磚頭、汽油彈攻擊警察，破壞警署，已經超出和平遊行的範疇。」她指出，民主應該要把條例拿到立法會去討論，採取暴力手段而不是遵循現有制度下的安排去表達意見是不對的，人權自由更不是絕對的，示威者不能只維護自己的人權自由，踐踏別人的人權自由，更不能危害國家安全、公共秩序。

對於示威的其中一個訴求，是要特赦連串示威中的被捕者，梁愛詩稱，「法律面前人人平等」，「有法必依、違法必究，是法治社會的基本要求。無論聲稱什麼，違法就是違法，犯罪就是犯罪，不能因為這些人犯事就大赦，那以後大家都可以違法，香港就亂套了。」

港澳辦主任張曉明則表示，雖然特區政府多次表示修例工作已徹底停止，但香港反對派和一些激進份子繼續以「反修例」當幌子，進行各種激進抗爭活動，暴力化程度也不斷升級，社會波及面越來越廣，如果香港局勢進一步惡化，出現不能控制的動亂，中央不會坐視不管，按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。

這起「反送中」抗議風波不斷且有不斷升級，一名香港司機5日剛好經過示威者設置的路障，並未做出衝撞或攻擊等舉動，卻被遊行的黑衣人攔下，不但車輛被砸，頭部還被猛擊，司機不斷對包圍的黑衣人說，「我是支持民主的，也沒有要撞你們，你們為何要打我？」

另外，香港浸會大學學生會長方仲賢6日在九龍的深水埗購買雷射筆，被5名休假中的便衣警察逮捕，從塑膠袋內查獲10隻18公分的「高功率雷射手電筒」，雖然他稱這些雷射手電筒是「觀看天文用的觀星雷射筆」，但警察表示，由於近日反送中示威團體經常使用雷射筆照射警察的臉部眼睛，才「合法懷疑方仲賢的採購，是為了針對警察」，並將他送至深水埗警署。

這類事件在美國也曾經發生，加州一名男子和他的女友用雷射筆照射警用直升機干擾公務，被美國聯邦法院（Federal judiciary of the United States）判處14年。司法部檢察官瓦格納表示，用雷射筆當玩具來照射直升機不是遊戲，而是重大犯罪行為，飛行員的身體被高功率雷射筆照射後將受嚴重傷害，同時飛機在起飛或降落時，雷射將會造成飛行員眼睛暫時失明。

▲香港特區政府首任律政司司長梁愛詩。（圖／翻攝自香港律政司官網）