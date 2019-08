經過路障「遭反送中示威者砸車」　司機：我支持民主，為何打我？

▲香港反送中風波不斷延燒。(圖/達志影像/美聯社)

記者柯振中/綜合報導

香港「反送中」風波不斷,一名香港司機5日駕車經過北角時,遇到了路障,隨後被遊行的黑衣人攔下,不但車輛被砸,頭部還被示威者偷襲,讓他不斷大喊,「我是支持民主的,也沒有要撞你們,你們為何要打我?」

美媒彭博社記者尼古拉斯(Aaron Mc Nicholas)日前在Twitter上指出,一名司機駕車經過香港北角時,被遊行的黑衣人攔下、砸毀車輛、攻擊頭部。被攔車的司機向黑衣人高喊,「我是支持民主的,也沒有要撞你們,你們為何要打我?」但示威者仍不斷出手砸車,甚至將坐在車內錄影的女子拉出,進行辱罵、搶奪手機。

尼古拉斯說到,雖然這位司機剛好經過了示威者設置的路障,但並未做出「高速衝撞」等舉動,顯示這名司機並沒有打算攻擊任何人。

▼香港反送中遊行至今已近2個月。(圖/路透)

除了這起攔車行為,香港沙田也有出現示威者擋車的情況。一名駕駛廂型車的司機行駛在路上,卻被人攔下來,多次與攔車者溝通失敗後,這名司機火氣也上來了,持著斧頭下車,準備與示威者們理論;不過,示威者看見司機手上的武器後,立刻讓路。

對於這些事件,有支持者指出,示威者這麼做是源自恐懼,遊行的過程中經常有生命危險,這些行為不該被放大檢視。

At North Point. The footage of other vehicles in other districts driving through protester roadblocks throughout the day has caused some people to lose all sense of restraint. This driver’s car windows were just smashed and the driver himself was punched #antiELAB pic.twitter.com/yM8MBPnjfK