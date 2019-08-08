經過路障「遭反送中示威者砸車」　司機：我支持民主，為何打我？

▲香港反送中風波不斷延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

香港「反送中」風波不斷，一名香港司機5日駕車經過北角時，遇到了路障，隨後被遊行的黑衣人攔下，不但車輛被砸，頭部還被示威者偷襲，讓他不斷大喊，「我是支持民主的，也沒有要撞你們，你們為何要打我？」

美媒彭博社記者尼古拉斯（Aaron Mc Nicholas）日前在Twitter上指出，一名司機駕車經過香港北角時，被遊行的黑衣人攔下、砸毀車輛、攻擊頭部。被攔車的司機向黑衣人高喊，「我是支持民主的，也沒有要撞你們，你們為何要打我？」但示威者仍不斷出手砸車，甚至將坐在車內錄影的女子拉出，進行辱罵、搶奪手機。

尼古拉斯說到，雖然這位司機剛好經過了示威者設置的路障，但並未做出「高速衝撞」等舉動，顯示這名司機並沒有打算攻擊任何人。

▼香港反送中遊行至今已近2個月。（圖／路透）

除了這起攔車行為，香港沙田也有出現示威者擋車的情況。一名駕駛廂型車的司機行駛在路上，卻被人攔下來，多次與攔車者溝通失敗後，這名司機火氣也上來了，持著斧頭下車，準備與示威者們理論；不過，示威者看見司機手上的武器後，立刻讓路。

對於這些事件，有支持者指出，示威者這麼做是源自恐懼，遊行的過程中經常有生命危險，這些行為不該被放大檢視。