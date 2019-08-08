在高鐵車站遇見國樂團　旅客近距離感受悠揚音律

▲宜蘭青少年國樂團於高鐵桃園站，進行精彩的音樂表演。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在車站遇見國樂團，給旅客近距離感受國樂的震撼與美妙音律！宜蘭青少年國樂團8日於高鐵桃園站，進行精彩的音樂表演，高鐵桃園站王稔慈站長表示，高鐵桃園站將持續把文化與藝術成份帶入車站，精心安排各類型表演，一起營造精彩多元的文創藝術空間，讓旅客在來往車站之際，能與藝術不期而遇，感受生活中的驚喜與小確幸。

▲宜蘭青少年國樂團於高鐵桃園站，進行精彩的音樂表演。（圖／高鐵桃園站提供）

高鐵桃園站表示，宜蘭青少年國樂團成立已逾14年，每年都會在台灣各角落巡迴演出，透過與民眾最直接的接觸來傳遞音樂的感動，今年更邀請到新加坡獅城國寶級指揮家黃歆峰及新加坡南洋理工大學華樂團，與宜蘭青少年國樂團一同帶給來往旅客豐富的音樂饗宴，也讓國際朋友能夠一起感受台灣人的熱情與美好。

▲宜蘭青少年國樂團於高鐵桃園站，進行精彩的音樂表演。（圖／高鐵桃園站提供）

王稔慈說，宜蘭青少年國樂團於2013年首次與台灣高鐵公司合作，近年來多次在全台各地高鐵車站演出，因此得以近距離的與旅客接觸；那種直接讓音樂與人群交流互動的感受非常特別，不管是觀眾與演奏者都回憶滿滿，今年更邀請國外的音樂伙伴，一起來到高鐵桃園站，希望向外傳遞及推廣音樂文化，讓旅客看見音樂的能量與感染力。