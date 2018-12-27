桃園嗨跨年實施4階段交通管制　機捷「41小時不收班」

▲桃園跨年實施4階段交通管制。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019「就愛桃園．擁抱美好」跨年晚會，12 月31日晚上7時起至隔天2019年元旦凌晨0時30分，首次移師高鐵桃園站前廣場舉行。為紓解人潮、車流，桃園市政府發布最新4階段交通管制疏導計畫，而桃園捷運首度實施跨年班車不打烊，12 月31日上午6時起到2019年1月1日晚上11時，普通車連續41小時不收班，疏運跨年人潮。

市警局表示，預估今年桃園跨年晚會將吸引10萬人潮，呼籲前往參加跨年晚會民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具，機場捷運不打烊，只要搭乘機捷或大眾接駁車到捷運A18站，出站就是晚會會場，方便又可減少塞車機會，並請開車前往的民眾配合交通管制措施，遵循警方指揮方向行駛。

▲2019「就愛桃園．擁抱美好」跨年晚會，首次移師高鐵桃園站前廣場舉行。（圖／桃園市政府提供）

市府交通局、市警局最新出爐的2019桃園跨年晚會4階段交通管制措施，包括第1階段交管自12月30日8時起到2019年1月1日下午5時止，高鐵站前東路一段（高鐵北路至青山路口區間）範圍，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

第2階段交管自12月31日8時起到2019年1月1日凌晨1時止，高鐵站前東路一段（高鐵北路至領航南路區間）及青山路（青心路至站前東路區間）範圍，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

第3階段交管自12月31日下午2時起到2019年1月1日凌晨1時止，高鐵北路一段與領航南路三段（站前東路一段至站前西路一段區間）靠會場側 (慢)車道，高鐵站前西路一段靠會場側人行道，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

第4階段交管，自12月31日晚上11時30分起至2019年1月1日凌晨1時止，包括高鐵站前東路一段、站前西路一段（高鐵北路至領航南路區間）、青山路（站前東路至青心路區間）、青心路（高鐵北路至領航南路區間）、青園路 (青埔路二段至站前西路區間)、高鐵北路一段雙向（青埔路至青心路區間）、領航南路三段（站前西路一段至青心路區間）靠會場側車道、人行道，除公車、計程車、消防車、救護車、活動車輛進入外，其他車輛禁止進入。