▲2019春節9天假期，高鐵疏運旅客加開465班次列車。（圖／高鐵桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站4日指出，2019年春節共有9天假期，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自1月31日至2月11日規劃為期12天的春節疏運，加開465班次列車。旅客可自今天起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間車票。

高鐵桃園站表示，台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃645班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次30%，敬請返鄉遊子或出國旅遊的旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；此外，疏運期間亦規劃332班次列車適用「大學生優惠」。

高鐵桃園站說，2019年春節疏運期間，加開465班次列車（南下240班、北上225班），總計12天提供2138班次列車的旅運服務，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時，建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。