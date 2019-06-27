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樹蛙、藍鵲…等野生動植物　「探索美好台灣」高鐵桃園站出發

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▲「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。（圖／高鐵桃園站提供）

▲高鐵公司總經理鄭光遠(右一)與農委會副主委陳添壽(右二)與小朋友扮成動物。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。為增進民眾對台灣動植物的認識，高鐵桃園站大廳設置「探索美好台灣」綠展演空間，即日起至7月底展出。該站指出，展演空間內特別安排20種台灣常見的野生動植物，每個動植物身上均有QR Code，旅客掃描後即可連結至高鐵企業網站，進一步了解台灣動植物的小故事。

▲「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。（圖／高鐵桃園站提供）

▲「探索美好台灣」於永安國小根與芽行動課程。（圖／高鐵桃園站提供）

台灣高鐵總經理鄭光遠與國際珍古德教育及保育協會理事長金恒鑣，27日共同為「探索美好台灣」綠展演空間揭幕。農委會副主委陳添壽、交通部鐵道局副局長伍勝園、農委會林務局副局長廖一光及桃園市農業局、環保局代表也到場參加，共同邀請旅客走進寶島台灣，多姿多采的森林深處，探訪台灣奇妙的野生動植物，一起關懷在地生態。

▲「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。（圖／高鐵桃園站提供）

▲高鐵總經理鄭光遠主持「探索美好台灣」綠展演空間揭幕。▼小朋友展示「探索美好台灣」行動課程。（圖／高鐵桃園站提供）▲「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。（圖／高鐵桃園站提供）

高鐵總經理鄭光遠表示，這座「探索美好台灣」綠展演空間，就是高鐵公司特別為旅客打造的台灣生態教育園地，邀請大家一起探索台灣森林裡迷人又多樣的野生動植物，將保育知識透過南來北往的旅客與高鐵列車散播全台。台灣高鐵也將持續落實對社會、環保的永續承諾，積極朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。

▲「探索美好台灣」從高鐵桃園站出發。（圖／高鐵桃園站提供）

▲「探索美好台灣」與會來賓與小朋友。（圖／高鐵桃園站提供）

珍古德協會理事長金恒鑣則以生動的語言及動作，介紹綠展演空間內的台灣野生動植物。他將珍古德博士的名言「唯有了解，才會關心」延伸為「唯有認識，才會接近」，接近以後才會看到問題。因此應該多加推廣如「探索美好台灣」的環保教育計畫，用教育讓下一代認識、接近並看到問題；台灣有充足的陽光及豐富的雨水，希望大家多認識台灣的動植物，並走出戶外，接近真實的大自然。

「探索美好台灣」綠展演空間內特別安排20種台灣常見的野生動植物，其中包括台北樹蛙、台灣藍鵲等7種動物，以及樟樹、茄苳等13種植物，每個動植物身上均有QR Code。

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關鍵字：探索,美好台灣,高鐵桃園站,珍古德教育

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