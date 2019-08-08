私密處現凸起小球！她擺爛1年「黃豆→大核桃」嚇壞…醫傻了：是罕見癌症

▲張女忽略私密處的腫塊，導致腫塊變成核桃般大小。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名52歲張姓女子近日表示，私密處在1年多前突然冒出一個小小的凸起物，外觀類似菜花，不過因為沒有不舒服的感覺，所以就沒放在心上；不料她近日發現，原本只有黃豆大小的異物已經長成了一顆大核桃，下體也不斷有搔癢症狀，這才驚覺大事不妙。醫師檢查後震驚表示，這是相當罕見的「外陰癌」，大約只佔所有婦癌的1%左右而已。

綜合陸媒報導，該起病例發生在杭州市第一人民醫院集團瓶窯院區（餘杭三院）婦產科，主治醫師表示，張女當時就診是因為子宮肌瘤已經大到如同「懷孕3個月大小」，所以才來動刀住院，沒想到醫師團隊在檢查過程中，突然發現張女的外陰處有個核桃般大的腫塊，張女也坦承1年前到現在的所有症狀，這才揭發不斷被忽視的凸起物竟然是「外陰癌」。

▼外陰癌是罕見的婦癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

醫生表示，外陰癌大多發生在絕經的女性身上，凸起物最常出現於大陰唇，其次是小陰唇、陰道前庭及陰蒂。大部分患者發病前有多年的外陰瘙癢史、外陰潰瘍或尖銳濕疣等表現，晚期患者還會有分泌物增多、尿痛等不適。所幸透過手術後，張女的病灶已被完全切除，並且未發生淋巴轉移。

資料顯示，外陰癌是十分罕見的婦癌，多數人因為認識不足，所以容易被病患甚至醫師忽略；雖然致病的原因還不清楚，但好發的因子包含抽菸，免疫機能下降，曾有子宮頸癌或癌前期病變者，或有多重性伴侶等。臨床表現幾乎都會有外陰長期搔癢，或者有腫塊、出血、異常分泌物、解尿疼痛等症狀。

外陰癌病灶的表面型態包括潰瘍、白斑、菜花狀或黑色素塊，大部分的病變長在大陰唇上，但黑色素瘤則好發在小陰唇；因此，外陰任何型態新長出來的潰瘍，腫塊，色素斑塊，都需要切片才能除去惡性腫瘤的可能性。