家被燒掉母親癌逝…少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

▲15歲少年身世可憐，失去了母親，卻得不到父愛，經常被虐打。到了7日凌晨，阿姨還綁其手腳並逼他跪到裝滿水的浴缸裡，最後不幸溺斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三重對夫妻原本相當恩愛，育有一對兄妹，看似幸福美滿，直到有天妻子癌症過世，丈夫性情大變，經常對兒子動手，打零工度日。阿姨看他們可憐，決定收留，但這對小兄妹的生活依舊坎坷！15歲的哥哥晚上沒睡覺就被阿姨打罵，10歲的妹妹經常聽哥哥哀號，本月7日更看到哥哥溺死在浴缸裡…

▲三重少年生前經常遭到父親不當管教，又被阿姨修理，如今還是去性命。警方獲報後到場蒐證。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，劉姓（從母姓）少年一家人原本住在集美街，沒想到去年遭遇不幸，先是自家公寓遭祝融吞噬，一時之間無家可歸，其母親又癌症過世…後來母親的姊姊決定收留她們一家三口。

然而劉姓少年有智能障礙且情緒起浮大，搬到阿姨家，一直適應不良，晚上不願入睡，但躁動的聲響卻激怒了父親跟阿姨，經常被輪番修理，現年10歲的妹妹說，深夜經常聽到哥哥被打罵的聲音，一開始很害怕，久了就習慣了。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者陳以昇攝）

本月7日凌晨3點多，劉少還是難以入眠，焦慮的情緒讓他發出吼叫聲，當時其父親在客廳呼呼大睡，而阿姨聽到聲響，起身要求劉少下跪，但劉少持續亂動，阿姨火冒三丈，拿了童軍繩綑綁其四肢，再逼他跪進浴室裡充滿水的浴缸中！隨後走到外頭陽台抽菸，熄菸後回浴室發現人已經溺斃，再也不會動了…阿姨驚覺大事不妙，急忙報案。

新北市家防中心主任許芝琦表示，周父對少年的脫序行為相當頭疼，為了控制劉少的行為，常沒來由地要求他下跪，或當劉少下課一進家門，周父就要他下跪；許主任還說，今年8月5日有派社工到家中探訪，6日還打電話關係狀況，但怎麼都沒想到，7日就發生憾事。

事發後社工已將10歲周姓小妹妹安置，至於劉姓阿姨向警供稱，案發當時她去抽煙，不知道為何外甥溺斃，周父則表示，當時在客廳睡覺，不清楚狀況。警方懷疑都是推託說詞，訊後依過失致死罪送辦。

▼少年的父親及阿姨被三重警方依法移送。（圖／記者黃彥傑攝）