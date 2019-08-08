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社會 社會焦點 保障人權

捆綁外甥四肢害他溺死在浴缸　阿姨在看守所愜意吃早餐喝茶

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記者陳雕文／新北報導

新北市三重一名15歲少年本月7日凌晨四肢被綁，跪姿溺斃浴缸裡，阿姨見狀報案，事後警方發現兇手就是阿姨！起初她辯稱，案發當時人在外抽菸，不清楚外甥怎麼死的，後來才承認有用童軍繩綁手腳，懊悔解釋「我沒想過要殺他！」法官於8日清晨裁定羈押，阿姨進看守所後，仍能愜意吃著豐盛早餐。

▲▼虐死。（圖／記者陳以昇攝）

▲15歲少年身世可憐，失去了母親，卻得不到父愛，經常被虐打。到了7日凌晨，阿姨還綁其手腳並逼他跪到裝滿水的浴缸裡，最後不幸溺斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

臺北女子看守所表示，阿姨進入所裡，情緒相當穩定，跟另外三名被告同房，目前看來相處也無異狀；至於今日早餐是蛋炒飯配麥茶，還有菜脯蛋。阿姨的食量正常，並沒有特別難過還是吃不下的問題。

本月7日凌晨3點多，劉姓少年因難以入眠，焦慮的情緒讓他發出聲音，當時其父親在客廳呼呼大睡，而阿姨聽到聲響，起身要求劉少「下跪冷靜」，但劉少持續亂動，阿姨火冒三丈，拿了童軍繩綑綁其四肢，再逼他跪進浴室裡充滿水的浴缸中！

▲▼虐死。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方到場採證。（圖／記者陳以昇翻攝）

接著阿姨走到外頭陽台抽菸，熄菸後回浴室發現人已溺斃，她驚覺大事不妙，急忙報案。事後向警方坦承有捆綁外甥手腳，但本意是要劉少冷靜，沒想過要他的命，訊後被警方移送到地檢署，下警車後她發現媒體在拍，急忙以外套遮頭，快步向前，看似對自己的行為感到懊悔與羞恥，殊不知進了看守所又變另一個人。

據了解，原本劉少一家幸福美滿，但後來住家遭祝融吞噬，母親又癌症去世，深受打擊的父親每天渾渾噩噩，且長期對劉少不當管教，10歲的妹妹經常聽到哥哥的哀號；如今換阿姨動手，哥哥再也不會動了…

▼劉姓阿姨被裁定羈押，面對鏡頭深感羞恥，遮臉急忙向前，但進了看守所，仍可愜意吃早餐，食量不錯、情緒平穩。（圖／記者趙永博攝）

▲▼涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，而少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

▼少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

▲▼涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，而少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

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