韓國瑜整合觸礁「郭不接電話、王拒當副手」　劉宥彤：遲早會遇到

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營屢說聯繫不上鴻海集團創辦人郭台銘，而前立法院長王金平日前已拒絕擔任他的副手，讓國民黨整合觸礁。對此，郭台銘核心幕僚劉宥彤5日表示，遲早有機會遇到。

郭台銘是否脫黨參選動向未明，引發外界各種揣測，劉宥彤對此表示，台灣這麼小，他們都是大人物，遲早有機會遇到，可能在公共場合遇到，也不會去刻意避免碰到，都看老天爺安排。

至於郭台銘未來動向，劉宥彤說，郭台銘已經在參與公共事務了，在台灣重大的公共事務中一定有他的角色，只要能夠為台灣好、為中華民國好，他都不會推辭，他未來的動向應該會再有一些思考，到目前為止並沒有要參選的準備。

韓國瑜上午受訪時表示，「現在還在等郭台銘董事長的回應，但是我已經再一次去打電話，也在語音信箱留言」，還是無法聯繫上郭陣營。

另一方面，郭台銘返台後密會王金平，也與台北市長柯文哲通話，「郭柯王」結盟的傳聞不斷，對此，王金平5日上午也回應指出，自己也難以評估，「目前都是假設性問題，根本還沒有成形」，但他坦言3日與郭台銘會面時有達成「一起為台灣的前途共同打拚」的共識。

至於前國民黨主席連戰從中聯繫安排與韓國瑜會面，王金平表示，他已經告訴連戰「以後再說、現在不急」，他也說若跟韓會面，要再看看未來因緣。未來會不會與台北市長柯文哲會面，王金平則語帶保留地說，「以後再說」。

▲韓國瑜3日啟動總統輔選，晚間與桃園地方人士會面。（圖／記者羅婉庭攝）

