人妻遇地震母力噴發！抱小孩預備狂奔　低頭「只穿小褲褲」秒哭：跑不了

▲原PO抱著小孩卻跑不了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（8）日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，嚇醒不少睡夢中的民眾，還有人馬上跳起來發地震文。一名人母在地震後20分鐘發文，說當下大家都在地震文，「有誰跟我一樣跑不了」。接著原PO貼出一張寶寶熟睡照，透露她跑不了的原因，讓不少女網友超有共鳴，「我睡覺都這樣，每次地震來都跑不了。」

這位媽咪5時48分在臉書《爆廢公社二館》貼出寶貝女兒趴在她腿上的熟睡照，文中先表示「大家都在地震文……有誰跟我一樣跑不了？」接著貼出1張哭臉，說她「為了餵母奶方便，睡覺只穿小褲褲，地震當下只能趕緊抱起小孩，但是又跑不了」，貼文最後再用1張哭臉做結尾。

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▲地震跑不了，因為原PO身上只穿著小褲褲。（示意圖／Pxhere）

看到貼文後，許多媽媽們也直呼，「馬上抱起兒子等地震停」、「小人依舊睡得很爽」、「媽媽已嚇死，轉頭扛6個月女嬰在今天上演了」、「小震不用跑、大震跑不了」、「抱著睡覺的小孩，母子倆躲角落，平常抱不動25公斤的兒子，逃命都變大力士」、「跑不了+1……（挺個大肚子，要跑也無法，我被搖起來，坐在床邊發呆）」、「我抱著熟睡的孩子不知道要不要穿內衣。」

不只媽媽們有感，只要是女網友都紛紛留言，「我睡覺都沒穿內衣沒穿內褲，每次地震來都跑不了」、「稍早也是跑不了（13樓），一邊跑一邊拉棉被（只穿大T睡覺=_=）想說搖不停只能包著棉被往外逃了」、「地震當時我在幫老公用早餐，表面裝沒事手在動，腦子卻在規劃等下要抓什麼跑才不會被看到沒穿內衣」、「我也是被地震搖醒後躺在床上思考要不要跑，但是我穿睡衣又是那種穿出去會引人側目的那種睡衣」、「等到要穿衣服地震都停了。」

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