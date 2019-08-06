柯文哲創黨大會座無虛席　侯友宜：拚市政沒時間去

▲侯友宜6日受訪。（圖／市府提供）



記者羅婉庭／新北報導

台北市長柯文哲6日中午舉辦台灣民眾黨創黨大會，新北市長侯友宜並未出席，而選擇去三貂嶺視察工程。侯友宜受訪表示，「忙市政建設都跑不過來，沒時間去」。

侯友宜上午七點多就從市府出發到新北市瑞芳巡視三貂嶺隧道自行車道工程，及出席「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業選煤廠修復及再利用工程」動土典禮。對於柯文哲組黨大會來賓眾多，是否也要送上祝福，侯友宜說，「柯文哲還欠我心得報告沒交」，並說柯文哲來到新北好幾趟，新北市做得好不好，要請他多多指教。

台灣民眾黨在發起人會議中，正式決議柯文哲為首任黨主席。柯文哲下午受訪時表示，針對民眾黨立委佈局表示，民眾黨一定提滿34人，「本來就是要有征戰天下決心」。

台灣民眾黨簡稱「民眾黨」，創黨黨員111人，其中包含多名市府官員、幕僚，包含市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩，以及交通局長陳學台、產發局長林崇傑等，也包括府外人士、柯粉社團人士等。

根據章程，台灣民眾黨設中央委員會，委員五至十五人，黨主席為當然中央委員，任期四年，連選得連任。中央委員請辭或因故無法執行職權時，如所餘任期超過一年且缺額達人數二分之一，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原中央委員之任期屆滿之日。

由於創黨大會選在平日，柯文哲特別請假3小時出席，侯友宜則比平常還忙，行程排滿，一早在三貂嶺隧道自行車道進行工程視察，結束後再出席「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業選煤廠修復及再利用工程」動土典禮，他也坦言市政繁忙無法抽身參加柯文哲的創黨大會。