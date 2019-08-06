黨主席「神隱」不幫韓國瑜整合？　國民黨：吳敦義早就派人聯繫郭台銘

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

面對黨內初選後的分裂不但無法彌平還越演越烈，高雄市長韓國瑜仍聯繫不上鴻海創辦人郭台銘，更面臨「柯王郭」三人互動的詭譎情勢，他喊話國民黨主席吳敦義能夠協助整合；但據國民黨文傳會代理主委程美華表示，吳敦義一直透過他的所有關係，包括吳本人在內，積極地做黨內整合的工作。

對於黨內整合觸礁，韓國瑜日前表示，國民黨畢竟還是有黨主席的，他個人立場是希望吳敦義能夠出面整合，效果一定會更好，比他更有感召力。韓國瑜陣營也對外放話，若持續聯繫不上郭台銘，就要請馬英九、吳敦義幫忙聯繫。

吳敦義6日下午發文指出，他現在為了國民黨能夠重返執政、為了不公不義能撥亂反正，即使赴湯蹈火也願意，因為這是作為黨主席的責任。

吳敦義表示，他對於每個月借貸三千萬維持黨的營運，無怨無悔；他說，在各方明槍暗箭、流言蜚語之下，堅持公平公正公開的制度辦理初選、推舉出最有勝選機會的候選人，也無怨無悔。

黨內人士表示，吳敦義這段期間並非神隱，不僅為了全台各地立委選舉鋪路，同時亦積極聯繫各陣營，除此之外，亦透過多方管道請託與溝通，協助國民黨進行整合。

但是，郭台銘核心幕僚劉宥彤對此表示，她本人目前沒有接到來自黨中央人士的聯繫，也不清楚黨內是哪些人跟郭台銘身邊的誰聯繫，完全不知情。

韓國瑜在初選後拜會前黨主席連戰、前總統馬英九，請連戰協助聯繫前立法院長王金平，請馬英九聯繫郭台銘，日前在連戰的聯繫下，韓王已經會面，但王拒絕擔任副手，僅表達祝福。

而郭王兩人在3日也已會面並達成理想上的共識，且上午在「民眾黨」創黨大會上致贈柯文哲的花籃一左一右擺在門口，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，藏著結盟的暗示。

距離明年大選剩下158天，隨著國民黨的分裂與郭柯王的結盟態勢，讓韓國瑜高雄市政、總統輔選兩頭燒，整合作業也越來越艱難。