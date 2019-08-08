影／KTV狂飆10首高音歌！他當場「炸肺」劇痛…醫揭「危險關鍵」網全傻：中了

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名劉姓男子近日和朋友去KTV唱歌，不過因為一時玩得太嗨，就連飆了10多首高音歌曲，導致他當場胸悶難受，左邊肺部還突然劇烈疼痛，一度喘不過氣來。醫師檢查後發現，男子不僅肺泡破裂了，左肺還壓縮30%左右，形成所謂的氣胸。醫師提醒，這種病好發在青壯年男性身上，大家唱歌的時間最好「控制在2小時之內」就好。

▼到KTV嗨唱歌音歌曲後，男子突然胸痛喘不過氣。（示意圖／記者許力方攝）

綜合陸媒報導，事發在江西省南昌市，劉男表示，他近日和朋友一同到KTV狂歡嗨唱後，左邊肺部就莫名劇痛，他原先不以為意，可是過了2天後卻越來越痛，他只好趕緊到醫院急診。醫師透過X光檢查後指出，患者因為都選唱「高音比較多」的歌曲，使得肺部壓力過高影響到了肺組織，才會出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀。

▼醫師提醒，唱歌時間最好不要過長。（圖／翻攝自微博）

醫師提醒，民眾唱歌的時間最好不要太長，通常1至2個小時就夠了；此外，如果肺部有氣胸病史的更要注意唱歌時間。不少網友看完後都驚訝留言，「人家開演唱會都沒你賣力」、「我都唱一整晚耶…」、「發音方式不當吧」、「果真是炸肺了」、「第一次看到唱歌唱到肺爆了」、「只好再去唱5首高音歌壓壓驚」。

據悉，河南省鄭州市也曾發生過唱歌唱出意外的案例，一名大二女學生和朋友在KTV飆唱高音歌曲時，突然感到噁心、頭暈，事後送往醫院才發現，她腦部大量出血差點喪命。主治醫生表示，大聲唱歌會導致血壓升高，尤其是過度勞累、有高血壓、精神情緒緊張的病人，在從事劇烈活動時，切勿情緒波動過大，才能避免身體出現異狀。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。