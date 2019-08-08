　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／KTV狂飆10首高音歌！他當場「炸肺」劇痛…醫揭「危險關鍵」網全傻：中了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名劉姓男子近日和朋友去KTV唱歌，不過因為一時玩得太嗨，就連飆了10多首高音歌曲，導致他當場胸悶難受，左邊肺部還突然劇烈疼痛，一度喘不過氣來。醫師檢查後發現，男子不僅肺泡破裂了，左肺還壓縮30%左右，形成所謂的氣胸。醫師提醒，這種病好發在青壯年男性身上，大家唱歌的時間最好「控制在2小時之內」就好。

▼到KTV嗨唱歌音歌曲後，男子突然胸痛喘不過氣。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

綜合陸媒報導，事發在江西省南昌市，劉男表示，他近日和朋友一同到KTV狂歡嗨唱後，左邊肺部就莫名劇痛，他原先不以為意，可是過了2天後卻越來越痛，他只好趕緊到醫院急診。醫師透過X光檢查後指出，患者因為都選唱「高音比較多」的歌曲，使得肺部壓力過高影響到了肺組織，才會出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀。

▼醫師提醒，唱歌時間最好不要過長。（圖／翻攝自微博）

▲▼醫師提醒，唱歌時間最好不要過長。（圖／翻攝自微博）

醫師提醒，民眾唱歌的時間最好不要太長，通常1至2個小時就夠了；此外，如果肺部有氣胸病史的更要注意唱歌時間。不少網友看完後都驚訝留言，「人家開演唱會都沒你賣力」、「我都唱一整晚耶…」、「發音方式不當吧」、「果真是炸肺了」、「第一次看到唱歌唱到肺爆了」、「只好再去唱5首高音歌壓壓驚」。

據悉，河南省鄭州市也曾發生過唱歌唱出意外的案例，一名大二女學生和朋友在KTV飆唱高音歌曲時，突然感到噁心、頭暈，事後送往醫院才發現，她腦部大量出血差點喪命。主治醫生表示，大聲唱歌會導致血壓升高，尤其是過度勞累、有高血壓、精神情緒緊張的病人，在從事劇烈活動時，切勿情緒波動過大，才能避免身體出現異狀。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
北北基桃首波警戒　利奇馬「颱風假」有3大關鍵考量
北北基明停班課？侯友宜：今晚10點前將同步宣布
快訊／陸警範圍擴大6縣市！桃園也納警戒　暴風圈最快深夜觸陸
利奇馬變胖暴風圈250公里！賈新興曝90度北轉關鍵

關鍵字：KTV,炸肺,氣胸,胸悶,唱歌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

章瑩穎遺體下落公布！屍塊小於「1部手機」　找到可能性極小

陸學者：美方將中國列匯率操縱國「最終只可能是雙輸」

影／KTV狂飆10首高音歌！他當場「炸肺」劇痛…醫揭「危險關鍵」網全傻：中了

就是想當醫生！他26歲名校碩士畢業「重考大學」終圓夢

巴黎聖母院屋頂設計公佈！尖頂上漂浮著「特殊裝置」　半世紀開放1次

華聞快遞／人民幣對美元匯率中間價報7.0039元　下調43個基點

陸「5G元年」拚相關建設　基站年內「有望達15萬台」

快訊／官方參考價也失守！　人民幣兌美元中間價「破7」...11年新低

經過路障「遭反送中示威者砸車」　司機：我支持民主，為何打我？

美議員擔憂「香港局勢」　華春瑩反問：美警如何處置「佔領華爾街」的？

回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

加入中國職棒重啟球員生涯　游宗儒：為台灣棒球人試水溫

強颱「利奇馬」逼近北台灣　金山警分局加強防颱整備

謝明瑞／中國貶人民幣抗美　政治力延伸的匯率戰

是偶像！服務犬見到公主忍不住興奮躺地　超萌反應融化所有人

「利奇馬眼牆突現密集閃電」　周五颱風假？彭啟明：別急！的確有機會

房客要申請租金補貼　房東要如何報稅？

健保雲端醫療系統享譽國際　APEC首度來台辦研討會兼取經

遠東航空招空服！限「30位名額」考生搶破頭　多益只要500分

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡..

吃飯太慢！7歲女童遭母持鐵棍打..

蛇泡酒3個月「復活」咬傷人！

坐博愛座遭大媽賞巴掌　女孩一舉..

情侶半夜太吵！19歲單身男踹門..

美議員憂港局勢　華春瑩：居心何..

38歲孕婦呼吸不暢送醫4天後腦..

影／景區撿「球石」被阻　大媽：..

他經過路障「遭反送中示威者砸車..

老公回來了！小王秒躲人妻床下…..

他上班遲到打遊戲！　老闆給12..

官方參考價失守　人幣兌美中間價..

業績沒達標！員工被逼「吃泥鰍＋..

更多熱門

相關新聞

色運將送客到府　熟女醉癱差點失身

陳姓計程車一早在台北市東區載客，見上車的30多歲輕熟女酒醉，竟色慾薰心，把她載回住處樓下後，揹她搭電梯、開鎖、進門，還幫忙拔掉她的隱形眼鏡，就在即將插入、性侵得逞的前一刻，被害人驚醒大叫「走開、不要」，陳姓運將落荒而逃，仍被警方循線逮捕，由台北地檢署依趁機性交未遂等罪起訴。

娛樂稅　娃娃機貢獻近兩成

7男女KTV狂歡　搬10多公斤笑氣桶太招搖

醉女控好友剝衣撿屍　結果下體驗出其他男人的DNA

正妹不敬酒遭砸頭　閨蜜護駕被打更慘

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

6.0地震震垮百萬書房！男星家「上千本書砸落」

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各地風雨時程

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面