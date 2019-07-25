「大支吸卡久」青少年KTV狂歡　搬10多公斤笑氣桶進場太招搖GG了

記者郭世賢、黃苑瑜／基隆報導

基隆市愛一路某KTV24日晚間11時許一群青少年扛著「笑氣」鋼瓶開趴，警方獲報後前往進行臨檢，果真在包廂內發現10多公斤「笑氣」（氧化亞氮）鋼瓶，而現場有4男3女在開趴狂歡，音樂震耳欲聾，其中一名劉姓男子坦言，帶笑氣來給所有人吸食，警方訊後將劉男等7人依違反社會秩序維護法送辦。

▲一群青少年帶「笑氣」到KTV狂歡開趴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警局第一分局偵查隊長林學志表示，因「笑氣」價格相對便宜，6公斤瓶裝笑氣僅2千元，鋼瓶押金1千元，可供多數人施用，且非屬毒危害防制條例所管制範圍，而適逢暑假期間，近日發現青少年有濫用笑氣的情形，因此加強監控此類毒品價格及流通情形。

▲4男3女帶10多公斤「笑氣」鋼瓶。

警方指出，「笑氣」學名為一氧化氮或氧化亞氮，於常溫常壓下為無色、無味氣體，一般常用於手術前的麻醉誘導，吸入約15到30秒即可產生快感，並可持續2到3分鐘，長期使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，並可能產生精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等。

▲警方獲報後前往包廂臨檢，現場查獲「笑氣」鋼瓶。

警方進一步解釋，因醫療使用氧化亞氮時，都會加入70%至80%的氧氣，但時下青少年則未使用氧氣，常與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，會造成嚴重身心傷害。「笑氣」在國內未列為藥品或管制藥品管制，在醫療上是「吸入性全身麻醉劑」，業者必須領有衛生署核發的藥品許可證，始得輸入、製造、販售，而且僅限醫療院所醫師在臨床上使用。經銷商若將之販售給非醫院診所，或做其他用途，已違反相關法律，可處3萬至15萬元罰鍰。

▲基隆警局第一分局偵查隊長林學志指出，笑氣非屬毒危害防制條例所管制範圍，近日發現青少年有濫用情形。

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