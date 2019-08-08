KTV中被5男搭訕…美艷人妻「拒絕調戲」被群毆身亡　夫目睹淚：救不了啊！　

▲美艷人妻拒絕搭訕被毆打身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省合肥市一家KTV內7月28日晚發生一起慘烈的命案。5名外送員酒後見到女性顧客長得好看，借著酒意上前強行搭訕，遭到拒絕後雙方發生衝突，竟把34歲朱姓人妻群毆致死。死者今年34歲，平時在上海上班，事發當晚請家人去KTV唱歌敘舊。

綜合陸媒報導，死者的徐姓老公悲痛表示，事發當時自己也被毆打，真的無能為力，「第二天她就要去上海，沒想到發生這樣的事」

老公回憶，當天晚上11點左右一家來到合肥市台北原唱量販KTV，「老婆和弟媳上樓去開包廂時，結果在櫃檯遇到幾個年輕人搭訕，沒有搭理，包廂開好就走了。」

後來，死者和弟媳去洗手間途中又遇見了這群人。弟媳張女說，他們像喝多了，拿著啤酒過來挑釁讓陪喝酒，「他們當時一直圍在我們身邊；我嫂子沒搭理他們，直接把我拉走了。」

▲死者弟媳。（圖／翻攝自微博）

沒多久，這群人竟沖進死者一家的包廂內，堵在門口，指著死者破口大駡。隨後雙方發生了衝突。老公憤怒說，他們一家3人被對方毆打的時間有一二十分鐘，期間竟無人前來勸阻，「我們是顧客，是在KTV內被打傷的，但都沒有得到KTV的幫助。」

等到警方趕到時，幾名打人者已經逃離。隨後，急救人員到達現場，經診斷徐男和弟媳都受了傷。徐男的妻子已經當場沒了意識，送醫後不治身亡。

弟媳事後稱，事發時她曾向KTV的工作人員求助，「工作人員說這事情他們管理不了，但已幫忙報了警。」

KTV的一名祁姓工作人員認為KTV與此事並無直接關係，「當時現場場面很混亂，員工們一時半會也不敢上前；而且，在我們報警後，員警10分鐘就趕到了。」

警方調查，5名男嫌是外送員，案發當晚相約聚餐，喝酒後前往KTV唱歌。目前，案件正在進一步偵辦中。

▼事發KTV。（圖／翻攝自微博）