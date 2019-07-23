到底是誰…醉女控好友「剝衣撿屍」　結果下體驗出其他男人的DNA！

▲女子指控友人性侵，但她的下體卻是驗出別的男人DNA。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

女子花花（化名）與友人到KTV夜唱飲酒，醉茫茫跟男性友人坐計程車到新北市三重的商旅，當女方睡醒，發現自己全身赤裸，而友人正在洗澡，她火大指控男方撿屍！但詭異的是，花花下體竟驗出其他男子的DNA！

據了解，花花跟王姓男子等友人於今年1月2日相約到基隆的KTV夜唱、飲酒作樂，到了隔天清晨7點多散會，王男叫了計程車，兩人一路坐到三重某間商旅住宿。

▲花花跟友人坐計程車到三重的商旅，監視器畫面顯示，花花下車後仍能行走；綠光罩頂的花花男友殺去商旅找人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花花的男友打了整晚電話都聯繫不上人，透過手機定位得知女友下落後，急忙趕到商旅，進門發現女友赤裸躺在床上，而王男正在洗澡。男友把花花搖醒，想問到底發生甚麼事，花花睜眼後發現其下體腫脹有異物感，憤怒指控王男趁她酒醉無法抗拒硬上性侵！

王男到案後供稱，案發當天，原本想搭計程車載花花回家，結果花花在車內吐不停，搞得他全身都是噁心胃液，加上不知道花花住哪，才決定去旅館，否認脫衣撿屍。

檢方勘驗監視器畫面，發現花花下車後，僅由王男攙扶急可行走，並未到爛醉地步，且花花下體驗出另名男性的DNA，加上花花的男友並未看到兩人互動，檢察官不起訴；如今花花的男友綠光罩頂卻找不到真凶。

▼到底花花下體的DNA是誰的呢？只能讓當事人自己去解謎了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）