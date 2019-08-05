色運將送客到府　熟女醉癱被扶上床驚醒「下面有東西」

▲陳姓運將見女乘客爛醉，扶她回家後起色心，企圖性侵未遂。（示意圖與本案無關／pixabay，下同）

記者劉昌松／台北報導

陳姓計程車一早在台北市東區載客，見上車的30多歲輕熟女酒醉，竟色慾薰心，把她載回住處樓下後，揹她搭電梯、開鎖、進門，還幫忙拔掉她的隱形眼鏡，就在即將插入、性侵得逞的前一刻，被害人驚覺下面有異物碰觸，嚇醒大叫「走開、不要」，陳姓運將落荒而逃，最後仍被警方循線逮捕，由台北地檢署依趁機性交未遂等罪起訴。

起訴指出，被害人是在4月7日凌晨，和朋友到台北市東孝東路4段上的錢櫃KTV SOGO店歡唱，一群人從2點多開始徹夜狂歡，直到上午9點多，被害人離開錢櫃，搭上陳男駕駛的計程車回家。

陳男把車開到被害人指定的中正區某處後，看到後座的被害人酒醉癱軟，好心下車把被害人扶進大樓，並搭電梯上樓，但被害人一到家門口又倒地昏睡，陳男把被害人叫醒，要被害人自己打開家門的指紋密碼鎖之後，陳男再陪被害人進屋、扶到臥房，讓被害人躺在床上。

離譜的是，陳男接著幫被害人拔掉隱形眼鏡後，色慾薰心，把被害人的雙手壓制在床上，露出自己的生殖器，試圖插入被害人下體，被害人察覺異物碰到自己的外陰部，驚醒大叫「走開、不要」，運將嚇得逃下樓開車走掉。

但是醉得嚴重的被害人沒多久又昏睡，等到酒醉清醒後，隱約想起差點失身的經過而報警，陳男到案後僅坦承看被害人酒醉不醒，所以扶她上樓回家，矢口否認企圖性侵，但因被害人指證歷歷，檢察官依趁機性交未遂罪將陳男起訴。

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