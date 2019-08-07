韓粉黑化！正妹護理師嗆韓國瑜　金句教訓「落跑成事實，罷免是義務」

▲韓國瑜將出征參選2020總統大選！（示意圖／記者賴君欣攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄市長韓國瑜以壓倒性的支持率，贏得國民黨總統初選，這場選戰還沒開打，已先讓高雄市民喊起霸韓口號，一名正妹護理師冒著被肉搜的風險，拍影片撻伐「他都已經背棄我們了，我們還要他幹嘛」、「當落跑成為事實，罷免就成義務」，語帶諷刺的金句，掀起網友們討論。

臉書粉絲團《Wecare高雄》上傳一段2分鐘影片，一名楊姓護理師現身喊話，是土生土長的高雄人，人生中的第一次投票就是投給韓國瑜，然而隨著總統大選一步步逼近，這次卻不當韓粉了，「選前看了韓市長空泛的政見、不切實際的口號，讓我決定不能把這一票投給他。」

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▲韓粉黑化！正妹護理拍片支持霸韓！（圖／翻攝臉書Wecare高雄）

楊女透露，家中長輩也懊悔，去年市長選舉會投給韓，是因為「民進黨執政太久了，所以要給他們一個教訓」，如今轉眼半年時間，她感嘆，美麗的市容走樣，公園雜草叢生、道路滿是坑洞，「高雄發大財成了一句笑話。」

楊女難以接受的是，韓市長操弄政治，製造對立與仇恨，讓高雄人互相對立，質疑「連市政都做不好，就急著覬覦總統大位」，而本來大力支持韓的爸爸媽媽，也決定加入霸韓行列，「他都已經背棄我們了，我們還要他幹嘛？」最後，楊女更拋出一句金句，「當落跑成為事實，罷免就成義務！」

影片引發瘋傳，不少網友正反兩派回應，「勇敢的女生」、「很好，至少妳父母清醒了」、「教訓民進黨～疑，教訓的是自己吧！」、「執政太久不等於要教訓民進黨，這個邏輯很怪，這是票選的結果」、「保護勇敢美麗的護理師」、「高雄人加油」。

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