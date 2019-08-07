有答案了！郭柯密會2小時「內容全曝光」　郭董：你要不要來幫我？

▲2020總統大選，郭台銘（左）和柯文哲（右）動向備受關注。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

郭柯合作態勢漸明朗，本刊掌握，郭台銘、柯文哲兩人在本月1日晚上的關鍵會面對話，郭台銘不但當面問柯「你要不要來幫我？」還霸氣對柯說，「那我們就來討論如何贏！」柯則當面獻策，不但點出郭在國民黨初選期間的缺失，還要郭「一定要改」。

本刊掌握，郭台銘是在1日晚上約8點多邀柯文哲見面，兩人相談甚歡，柯由心腹蔡壁如陪同，郭台銘則與兒子郭守正、一起出席，5人密談了2個多小時。

知情人士透露，郭柯一見面，就先由郭開始滔滔不絕闡述自己對國家經濟的憂心，並提出自己對經濟方向的「國政願景」的，兩人談了近40分鐘後，郭終於開口問了柯文哲說，「你要不要來幫我？」柯不改一貫風格回：「你要選得贏啊，選得贏我才來幫忙！」聽了柯的善意回應，郭不囉嗦緊接著回應：「好！那我們就來討論如何贏！」

據轉述，郭柯兩人對談，柯隨後也直接了當地說，「你就是霸氣老闆，應該維持自己一貫的形象」，他接著更直言，郭台銘在初選階段的表現欠佳，「初選選得不好，有些東西你一定要改，你若要選，那我可以來幫你！」

據轉述，柯還對郭說，「你公開講話的儀態、手勢都不太好」，郭反問，那要如何改進？柯接著便舉自己2014年參選台北市長的經驗與郭分享，說當時自己找了很多部長級的專家來上課，因此「如果你確定要選，那一定要找專家來上課」。

談完選舉的細節後，據轉述，柯文哲還當面請教郭台銘，對於美中經濟貿易戰的看法，包括台灣下一步該怎麼辦等，郭台銘則又侃侃而談自己對於國際局勢的看法與剖析。與會者轉述，2小時的會面過程，郭柯兩人有說有笑，建立一定的信任。

不過，對於外傳兩人曾聊到「民調贏5％才選」、或不分區席次，知情者駁斥說，「兩人第一次見面怎麼會去聊這個？」



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