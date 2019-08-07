34席次不分區找誰？民眾黨徵才鎖定這5類型

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，由於允許雙重黨籍，美意雖是廣納人才，但此規定卻也招來外界「資收黨」的罵名。對於此疑慮，民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，黨章明確規定入黨審查是中評委職責，未來是否再設置考紀會等，會再討論；而陳也透露，在不分區部分，初步規劃鎖定民代、媒體人、社運人士、專業文官與企業界的人才。

台灣民眾黨遵循柯文哲「柔性政黨」的理念，在黨章中規定允許雙重黨籍，盼能藉此網羅天下人才，甚至藉此打破藍綠。但外界擔憂，柯文哲此舉恐會引來「蟑螂老鼠屎」，來者可能多是政壇邊緣人，甚至形象不佳、爭議性太高者。

民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，黨章發佈之後，在黨員的入黨申請審查部分，很明確規定是中評委職責，「目前黨的運作，還是以黨章為主」，另外也會透過E化的方式，讓黨員申請入黨時就要檢附資料審核。

至於考紀委員會部分，陳思宇說，目前沒特別提到，黨章規定就是黨主席、中央委員、中評委，以及2個發言人跟辦公室，有需要的話都可以再討論，但目前審查黨員資格就是由黨章中的評議委員。

▲陳思宇。（圖／記者徐斌慎攝）

陳思宇說，民眾黨被很多人戲稱是「資源回收黨」，但目前黨還沒正式成立，立委部分還沒有提名機制、也沒有正式名單，若要代表民眾黨，基本需滿足的就是民意、價值跟專業的原則。而對於外界質疑可能變成「資源回收黨」，陳思宇回應，也應該要做好資源分類。

對於不分區立委，目前有鎖定有民意基礎的「民代」、「媒體人」、「社運人士」，最後則是「專業文官」、「企業代表」，總共5類型，目前內部仍持續討論中，提名策略之後會再對外說明，就是按照黨章去運作。

至於不分區有無比較傾向哪個領域提名？陳思宇表示，其實前述的5類就有包含，未來除了針對經濟、社會福利外，專業人士也會是當中非常重要的一環，其他領域等更細節的部份，後續會再跟外界說明。