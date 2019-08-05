影／白派大將林國正入韓國瑜陣營操盤選戰　王金平尊重：人各有志

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平嫡系子弟兵、白派大將林國正加入韓國瑜陣營，肩負重任擔起競選總部執行長、操盤2020總統選戰。對此，王金平5日表示，給予尊重與祝福、人各有志。

林國正現任「財團法人農漁會南區資訊中心」執行長，掛名韓國瑜競選總部執行長一職，扮演未來運籌帷幄、執掌韓國瑜總統大選兵符的關鍵輔選角色；他2008年總統大選還曾擔任過馬蕭競選總部發言人，表現出色，長期以來對地方派系組織、農漁會系統更是有深刻了解及豐厚人脈。

外界對韓、王二人的和解與動向相當關注，他們會面的安排是由前國民黨主席連戰從中聯繫，王金平坦言，他已經告訴連戰「以後再說、現在不急」，也說若跟韓會面，要再看看未來因緣；王金平也不排除與台北市長柯文哲會面，語帶保留地說「以後再說」。

王金平也不否認未來「郭柯王」結盟的可能性，強調他跟郭台銘3日會面後所達成的共識是為台灣的前途共同努力，不斷強調「台灣金團結」。

▲韓國瑜競選總部執行長林國正。（圖／翻攝自林國正臉書）

▲王金平5日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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