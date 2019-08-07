不否認郭柯會！傳談妥郭台銘參選計畫　柯文哲：典型3分真7分假

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲外傳在8月1日時已見面，7日更傳出兩人已有協議，若郭台銘的民調超過韓國瑜5％，郭將點頭同意參選總統。對此，柯文哲回應，該篇報導連他讀起來都津津有味，「那就典型3分真、7分假，怎麼會把空白部分都補得這樣？」笑稱該撰稿記者可以改行寫政治科幻小說。

日前傳出，郭台銘與柯文哲雙方已在8月1日時碰面，外傳當天柯文哲拿出民調指出兩人合作有勝算，而郭台銘則回應還在評估，但雙方對於未來合作已有初步共識。

對於此傳聞，柯文哲7日受訪表示，剛才在車上看到報導，「連我讀起來都津津有味，哇，要先問記者，他怎麼這麼厲害，寫得好像活靈活現」；至於是否有郭台銘民調贏5%就出馬選總統？柯文哲說，「那就典型3分真、7分假，他怎麼會把空白部分都補得這樣？」

至於雙方有無見面？柯文哲則是賣關子表示，「不要告訴你」，還稱「真的部分不跟你講」。儘管柯認為撰寫該報導的記者可以改行寫政治科幻小說，但柯對於郭柯會面一事皆未否認。

至於是否有意願讓郭台銘代表選總統？柯文哲說，「這個齁，這個大家就不要亂猜」。而媒體也好奇，跟郭台銘見面但不公開，會不會怕被誤會在「要糧草」？柯文哲說，他已經練成無氧呼吸能力，「我發現我們打到現在花很少錢，我們志工來還自備糧草。」