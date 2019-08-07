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紙風車確定取消台中演出　聲明「希望未來所有人都不再被刁難」

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▲▼紙風車劇團聲明：一直以來想做的事情，都是希望讓孩子的笑容點亮星空。（圖／紙風車劇團）
▲紙風車劇團聲明「大人的世界也會吵架」，確定取消台中週末演出，但願為未來友善環境共同努力。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團在5日表示，因受到台中市政府貼上「政治色彩」標籤，決定公益巡演「全數跳過台中」，引發軒然大波。儘管台中市長盧秀燕二度出面致歉，市府也有意全力協助復演，但劇團尊重贊助者意願仍維持取消，今（7日）在臉書發布消息並致歉，提到「也請代為轉知失望的孩子們，大人的世界也會因意見不合吵架。」更在聲明中表示，會將本次問題提出，是想讓問題被凸顯，期望所有團隊及公務員未來都不再「被刁難」，日後所有團隊可以有更友善的環境。

▲▼紙風車確定取消台中的8月演出，聲明「希望未來所有人都不再被刁難」（圖／紙風車劇團）
▲紙風車劇團發布消息，確定取消8/10、11日兩場台中演出。（圖／翻攝紙風車劇團臉書）

紙風車原訂8/10、11日在台中進行「紙風車368兒童藝術工程」公益演出，不過在日前的風波下決定取消，今（7）日劇團在臉書專頁發布確定取消表演的訊息，表達歉意，也提到與台中市府直接對話後，在以孩子為核心的前提下，願為未來更友善的環境共同努力。

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紙風車劇團寫道，「單純的理想可以堅持13年是一種幸福，謝謝相知同行的大家，同時也請代為轉知失望的孩子們，大人的世界也會因意見不合吵架，但誠心對話與將心比心一直是解決衝突最好的方式，同時對於因爲吵架而波及的所有人仍要表達最真的歉意，這是紙風車劇團上的一課，願與大家一同成長。走遍全國演戲給孩子看，打開他們對藝術的想像，承諾不變，後會有期。」

▲▼紙風車確定取消台中的8月演出，聲明「希望未來所有人都不再被刁難」（圖／紙風車劇團）

▲紙風車劇團聲明，希望未來所有團隊和公務員不再被刁難，有更友善的環境。（圖／翻攝紙風車劇團臉書） 

6日晚間劇團也在聲明中表示，「紙風車368兒童藝術工程」完全是靠民間捐款而來，不拿政府經費，縣市政府協助提供場地及其他行政協助，13年來全國368鄉鎮走第二圈，已演出684場，全國319鄉無差別，共有148萬人觀賞；青少年反毒公益巡演已有45萬名國中生觀賞。

▲▼ 紙風車劇團多年來下鄉公益演出，受到親子族喜愛。（圖／紙風車劇團臉書）
▲紙風車劇團多年來下鄉公益演出，受到親子族喜愛。（圖／紙風車劇團臉書）

聲明中也提到，這一次劇團選擇將問題提出，是想讓問題被凸顯，希望日後所有團隊可以擁有更友善的環境；同時也讓熱心的公務員不用再「猜測」長官的想法，甚或因此被責怪。

另外劇團也建議，政治力量應鼓勵和支持藝文團隊演出，讓市民擁有更多文化活動。例如台灣每2 年一次大選，「如果可以將傳統的造勢場合，轉化成更多文化藝文活動，改變選舉文化，讓所有民眾都可以因此獲得更多參與藝文的機會。」

▲▼紙風車劇團聲明：一直以來想做的事情，都是希望讓孩子的笑容點亮星空。（圖／紙風車劇團）
▲紙風車劇團聲明：一直以來想做的事情，都是希望讓孩子的笑容點亮星空。（圖／紙風車劇團）

紙風車強調，劇團一直以來想做的事情，都是「希望讓孩子的笑容點亮星空。」雖然8月在台中的2場演出取消，不過11月的演出將會與台中市文化局和相關單位重新協商，討論可否成行。

網友看了聲明後也紛紛留言表示，「支持你們的決定，有時候開口說『不』更難，希望大家都能對善心不再覺得理所當然，對藝術表演環境更友善尊重」「仍然希望在台中的孩子們，還有機會看見紙風車演出，辛苦了。」「我們跟孩子都愛紙風車，希望本土文化劇團能繼續加油！現在為小孩演的本土劇已經很少了⋯」「雖然這次六日無緣看到你們，但希望你們一定要再來台中好嗎？很多台中的孩子（還有喜歡你們的家長）一定會等著你們的表演，你們真的很棒！」「相信很快就可以看再看您們到台中來與孩子約會，因為大家都知道藝術的重要性，還有紙風車劇團真的很棒，我們都喜歡看您們的演出，加油！」

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關鍵字：紙風車,紙風車劇團,盧秀燕,表演藝術

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