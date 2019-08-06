紙風車執行長李永豐坦承「有政治立場」：絕不中立，一生努力都倒向孩子

▲紙風車劇團多年來下鄉公益演出，受到親子族喜愛。（圖／紙風車劇團臉書）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團昨（5）日表示，因受到台中市政府貼上「政治色彩」標籤，決定公益巡演「全數跳過台中」並取消原訂週末的演出，隨後台中市長盧秀燕出面致歉，並責成教育局釐清誤會。而紙風車基金會執行長李永豐今（6）日在個人臉書表示，「我確實有政治立場啊！但請批評的朋友到現場看看劇、看看孩子，政治沒那麼偉大啦，我絕不中立，我一生努力都倒向孩子⋯⋯」

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▲紙風車基金會執行長李永豐坦承「有政治立場」：絕不中立，一生努力都倒向孩子。（圖／翻攝自紙風車劇團、李永豐臉書）

李永豐在發文中提到，13年來紙風車下鄉演出給孩子看，不只是公益演出更是「共益」演出，學校、公所合作努力一起完成，「13年經歷過大大小小選舉，也從來沒發生今天在台中所遇到的情況，從行政上的不合作到刁難，已讓這樣的藝術工程執行時遇到困難，讓原本為孩子而攜手合作的可能沒有了！」

他認為，對紙風車的羞辱，「其實不是要不要付租金、指揮交通、清馬桶⋯而是將公益演出的表演藝術團體當成『廠商』，這才是我過不去的關。」

關於公家單位或外界對紙風車劇團貼上「政治色彩」標籤，紙風車劇團團長任建誠也在稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，紙風車一直被誤會「至今未解」，此次取消的2場台中演出，沒有任何議員或政治人物掛名協辦，表演內容也毫無政治色彩，卻因為劇團被先入為主貼上標籤，讓部分民眾和家長反感，引發後續租借場地上的困難。「我們真的很委屈，也很無奈！」

李永豐不諱言說，「我確實有政治立場啊！」但他也請批評的朋友「到現場看看劇、看看孩子，政治沒那麼偉大啦，我絕不中立，我一生努力都倒向孩子，我還希望未來台灣所有選舉場都不要辦造勢大會，改讓孩子有看大型演出的機會，政治不是就是在為這群沒有票的拼未來嗎？」

「罵我是政治附隨組織是太看不起我，我真正的夢想，不是服務政治，而是不管所有顏色的政治都來服務我，但最終得利的確是我們所愛、甚至虧欠的台灣孩子。」

▲李永豐請批評的朋友「到現場看看劇、看看孩子，政治沒那麼偉大啦，我絕不中立，我一生努力都倒向孩子」（圖／紙風車劇團臉書）

紙風車劇團轉PO李永豐的發言後，網友也紛紛留言「支持紙風車的理想，希望台灣未來不要再辦造勢大會，改讓孩子看大型演出的機會。哪個候選人可以做到我就投他。」「加油，你們是最棒的劇場，謝謝你們為孩子演出這麼多精彩的劇」「就如同一芳，你愛喝水果茶跟我愛看戲一樣，難道這樣你就不喝茶、不看戲了嗎？切～」「加油喔，支持你，我依然期待，依然默默的守在原地的等待，你，並且感謝你。」「會講那些的都是沒來看過表演的~」

儘管台中市長盧秀燕出面表示「歡迎都來不及」，同時責成教育局釐清誤解，市府也有意協助複演，劇團也感激市長的理解和出面。不過，8/10、11日兩場演出仍會取消，「這是尊重贊助者的意思，他們分別都表示在其他地方演出也無妨。」至於11月是否會到台中演出，會與文化局重新協商而定。

紙風車基金會執行長李永豐8/6臉書PO文：

13年來下鄉演出給孩子看，不只是公益演出更是「共益」演出，學校、公所合作努力一起完成，13年經歷過大大小小選舉，也從來沒發生今天在台中所遇到的情況，從行政上的不合作到刁難，已讓這樣的藝術工程執行時遇到困難，讓原本為孩子而攜手合作的可能沒有了！

對紙風車的羞辱其實不是要不要付租金、指揮交通、清馬桶⋯而是將公益演出的表演藝術團體當成「廠商」，這才是我過不去的關。

我確實有政治立場啊！但請批評的朋友到現場看看劇、看看孩子，政治沒那麼偉大啦，我絕不中立，我一生努力都倒向孩子，我還希望未來台灣所有選舉場都不要辦造勢大會，改讓孩子有看大型演出的機會，政治不是就是在為這群沒有票的拼未來嗎？

罵我是政治附隨組織是太看不起我，我真正的夢想，不是服務政治，而是不管所有顏色的政治都來服務我，但最終得利的確是我們所愛、甚至虧欠的台灣孩子。



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