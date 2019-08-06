紙風車取消台中公演風波　盧秀燕：再度道歉全力協助復演事宜

▲盧秀燕出席在大肚區舉辦的市政會議。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

紙風車劇團昨天在臉書上發文表示受到台中市政府刁難，因此決定取消原訂這周在台中的2場演出，市長盧秀燕6日表示，申辦過程一定有誤會，她再度代表台中市民向紙風車道歉，並且全力協助復演。

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▲盧秀燕面對詢問政治議題不願回答。（圖／記者鄧木卿攝）

紙風車劇團取消台中市豐原區、西屯區2場演出之後，引發各界強烈反彈，市府昨天傍晚緊急發布新聞稿澄清，晚間盧秀燕在臉書致歉並說明過程，盧上午出席大肚區市政會議前，再度致歉。

▲盧秀燕再度為紙風車取消演出一事表示道歉。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，文化局早就邀請紙風車11月要來台中演出，歡迎都來不及，怎麼會反對，不過，紙風車申辦過程當中，如果造成他們不快，中間一定有誤會，一定是市府服務不夠好，她代表台中市政府致歉，不管任何的民眾或者是這個團隊，如果在紙風車申辦的過程當中，覺得公務人員的服務態度不夠好的話，一定市府有錯，一定要道歉。

不過，既然造成誤會，盧秀燕覺得怎麼樣去化解才重要，她已經要求教育局趕快協助紙風車到校園演出的相關申報事宜。

媒體接著要詢問關於柯文哲今天組黨、以及紅黑兩派議員南下挺韓的看法，盧以不便回應政治議題為由離去。