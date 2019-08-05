紙風車深覺被侮辱取消2場演出　中市府：誤會一場，全力協助

▲紙風車巡迴全台，就是要讓鄉村兒童也能欣賞國家級表演。（圖／紙風車劇團提供）

記者鄧木卿／台中報導

巡迴全台推動鄉村兒童藝術工程的紙風車劇團，5日在臉書上發文表示，13年來第一次取消跟孩子們的承諾，因為被台中市政府質疑政治色彩，申請過程中屢屢被刁難，因此決定取消這周在台中市的2場演出，消息傳出，各界一片譁然，批評聲浪四起，市府趕緊澄清誤會一場，會全力協助。

▲新聞局長吳皇昇表示，過程有誤會，會全力協助。（圖／記者鄧木卿攝）

紙風車表示，13年來，巡迴全台各鄉村表演，就是希望讓全台灣的孩子都能有機會在自己的家鄉，欣賞到國家劇院級的演出，至今已演出684場，完全由88676個民間人士熱心捐款，這周六（10日）由「楊瑞乾先生及張玉瑕女士」贊助，預計在豐原區南陽國小；以及周日（11日)由「WHY AND 1/2」贊助，預計在西屯區永安國小的兩場演出也是如此，但是這次要取消演出。

▲紙風車巡迴全台，深受大人和小孩喜愛，歡笑聲連連。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車認為，「台中市府因為質疑紙風車的色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書⋯⋯」，紙風車只是小小的藝文團體，能力有限，不願意被糟蹋及侮辱。台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中。



臉書也以在基隆、新北市演出為例，受到市政府和學校非常大的協助，最後「順利進場！！感動掉淚！感激！」，相較台中市政府的作法，令人感到遺憾。

消息傳出，各界批評聲浪四起，立委洪慈庸表示，如果有需要，她願協調爭取中央管轄場地，讓更多孩子可以看到演出；張廖萬堅和黃國書都說，會向企業募款，在年底加演。

市議員張家銨則說，市政府強加政治因素，讓紙風車劇團的用心被糟蹋，犧牲的是台中市的孩子們欣賞國家級劇團的演出機會，她呼籲「孩子的成長沒有黨派」，請市政府停止打壓特定藝文活動，不要再被外界批評是文化沙漠。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，市政府對於公益活動從未預設立場，非常歡迎紙風車劇團來台中演出，還有許多公共空間可以提供租借，也會提供行政協助；針對紙風車劇團排定本周末在南陽、永安兩間國小的演出，根據校方回報均已完成場地租借，一切均按照規定進行中，完全是誤會一場，如果場地商借過程中有任何誤會，都歡迎提出溝通，市府一定全力協助促成。

吳皇昇也說明，根據教育局訊息，此次活動教育局並無補助或共同策畫，依規定不得作為協辦單位，儘管如此，活動所需的行政協助，市府均全力協助，絕不因此有任何影響，市府一定全力支持。