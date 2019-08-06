紙風車團長感謝盧秀燕出面　遺憾「誤會」5月至今未解、11月台中演出未定



▲台中市長盧秀燕針對紙風車一事出面，紙風車劇團團長感激，但也遺憾「誤會至今未解」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者林育綾／採訪報導

紙風車劇團昨（5日）發出聲明，因「台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中」引起軒然大波，台中市長盧秀燕也在當晚於臉書發文，針對溝通落差致歉，期望「化解誤會，一切以孩子為重」。而紙風車團長任建誠今（6日）接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，很感謝盧秀燕市長的出面和理解，雖然8/10、11兩場演出依然會尊重贊助者意願取消，但11月至台中的演出會重新與文化局協商，討論是否成行。團長也再次強調，紙風車一直「被誤會」也不斷被貼上政治色彩標籤，他遺憾「誤會至今未解，我們真的很委屈，也很無奈！」



▲紙風車劇團演出長期受到親子族群喜愛。（圖／紙風車劇團提供）



紙風車劇團昨（5日）在臉書及官方聲明提到，「台中市府質疑紙風車的（政治）色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書⋯」因此宣告「紙風車公益演出會全數跳過台中」，接下來8/10及11日原訂在台中豐原區南陽國小、西屯區永安國小的2場演出將會取消。事件引發軒然大波後，不少網友在劇團粉專留言力挺，更有台中人出面說「身為台中人很抱歉。」「這是台中的損失！」

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▲盧秀燕針對紙風車一事發言。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）



晚間9點左右，台中市長盧秀燕也在臉書發文，不僅提到自己也多次觀賞紙風車的演出，「我們歡迎都來不及！」另針對場地租借過程中，政府與學校機關溝通落差、處理不周致歉，同時也責成教育局立即化解誤會、全力服務及協助紙風車劇團演出事宜。

針對盧秀燕市長發文與出面，紙風車劇團團長任建誠今（6日）接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，非常感謝盧秀燕市長的理解，劇團有收到她的誠意，因此原訂11月至台中的演出會重新與文化局協商，討論是否成行。

不過任建誠也強調，關於「誤會」的部分讓劇團覺得很無奈，他表示紙風車一直都是「被誤會」，卻被說成是「雙方誤會」，「到底那個誤會是什麼？始終沒有說明清楚。」

他提到，劇團能理解台中市府或教育局的相關規範，也絕對尊重；不過5月起在洽談時，儘管再三表達沒有政治立場，紙風車仍一直被誤會，「至今未解」，此次取消的2場演出中，沒有任何議員或政治人物掛名協辦，卻因為劇團被貼上先入為主的政治色彩標籤，讓部分民眾和家長反感，引發後續再租借場地上的困難。

任建誠說，紙風車的演出仍以租借學校場地為主，其一原因是場地大、能容納多人，另一原因是場域中有小孩熟悉的設備，會帶給孩子安全感。他感嘆，紙風車只是一個藝文團體，如果因為這樣（色彩）被誤會，而影響未來在租借場地的困難，犧牲孩子觀看表演的機會，並不是劇團所樂見。

他無奈說，昨天（5日）官方的發言人不斷提到「政治」，紙風車等同被貼上標籤，但原訂8/10、11日的演出分別由「楊瑞乾先生及張玉瑕女士」、「WHY AND 1/2」贊助，前者是為了給長輩慶生，後者是童裝業者，兩者都不是政治人物。儘管台中市府有意協助複演，但劇團表示「這兩場演出會依照計畫取消，也是尊重贊助者的意思」，他們分別都表示在其他地方演出也無妨。



▲紙風車深覺被刁難，取消原訂這周2場演出。（圖／紙風車劇團臉書）

針對紙風車5日「取消台中演出」的相關聲明，台中市政府新聞局長吳皇昇在第一時間回應「歡迎任何劇團來台中演出，都是好事情，但只是要考量場地租借的合適性，如果有涉及任何民代等政治人物的主辦或協辦，在實務上很容易引起學校和家長的困擾，特別現在又正值接近選舉期間，因此教育局和學校才有這方面的考量，這是保護學校的單純性，場地租借如果是外面的公開場所，當然沒有問題，按照一定程序來處理，而如果是學校場地，則必須更注意單純化。」

稍晚台中市新聞局又另發聲明「市政府對於公益活動從未預設立場，非常歡迎紙風車劇團來台中演出，還有許多公共空間可以提供租借，也會提供行政協助；針對紙風車劇團排定本周末在南陽、永安兩間國小的演出，根據校方回報均已完成場地租借，一切均按照規定進行中，完全是誤會一場，如果場地商借過程中有任何誤會，都歡迎提出溝通，市府一定全力協助促成。」

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