紙風車取消台中演出風波　盧秀燕：善意解決也給孩子最好身教

▲劉火欽為造成紙風車誤會，表達最深歉意。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對紙風車劇團取消本周末在台中的2場演出，市長盧秀燕6日在市政會議上強調，紙風車在5月、7月都在台中演出過，互動良好，11月還會有1場，為何這次會發生誤會？「有錯當然要道歉，拿出EQ來解決！」，市府釋出善意解決問題，這也是給孩子做一個良好的身教示範。

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▲盧秀燕說，市府好好以善意解決，也是給孩子很好身教。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政會議上午移師至大肚區公所舉行，會議結束前，教育局副局長劉火欽主動針對紙風車劇團事件進一步說明，對於造成各界困擾，他也當場鞠躬表達最深的歉意。

劉火欽說，依教育基本法規定，學校必須秉持行政中立，目前6都中包括台北、高雄及台中，在實際操作上只要沒有政黨或是中央、地方民意代表列名的話，都認定不涉及政治活動，符合行政中立原則。

這次從海報上沒有看到有中央或民意代表列名，符合行政中立原則，因此他再次跟紙風車劇團說明，完全符合教育基本法的規定，而學校也展現十足誠意，為了這2場的演出，學校原本有安排暑期活動，但後來都把場地排開以迎接紙風車劇團，無論是場地、活動都安排好了，學校可說是「虛位以待」，沒有一絲一毫不歡迎。

劉火欽還說，活動在辦理之前，承辦人都會提示不能違反行政中立原則，不能有中央、地方的政黨或民意代表列名，任何活動都一視同仁，並非針對特定團體，可能是同仁表達上不清楚，變成劇團解讀成違反行政中立。

市府表示，對於這次事件造成各界及家長困擾，教育局致上最深的歉意，最快下午教育局將與文化局親自拜會紙風車劇團，並期待紙風車在台中再次轉動。