紙風車取消公演風波　盧秀燕：努力化解誤會以孩子為重

▲盧秀燕關心孩童教育資源和現況。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

紙風車劇團5日在臉書po文表示，這周原訂在台中市有兩場演出，但因受到市政府刁難決定取消，結果引起社會群起批評市政府，市長盧秀燕晚間9點多在臉書上澄清，「紙風車，歡迎都來不及」，「化解誤會，一切以孩子為重」，盧還說，11月份已邀請紙風車來台中演出，怎麼會反對呢？

▲盧秀燕在臉書說明紙風車一事，過程有誤會。（圖／盧秀燕臉書）

紙風車劇團臉書表示，巡迴全台各鄉村表演，就是要給當地兒童也能欣賞到國家劇院級的戲劇水準，但因為被市政府質疑有不同政治色彩，申請過程一直被刁難，不甘受辱，於是對外宣布，13年來第1次取消對兒童的承諾，取消這周的公演。

盧秀燕認為不但茲事體大，誤會更大，晚間緊急在臉書上澄清，她說：

1. 紙風車劇團是以兒童劇表演，相當知名的文藝團體。秀燕曾多次觀賞紙風車劇團的優質演出，和許多市民朋友一樣，我們都非常喜歡及肯定，去年，秀燕也親自到場欣賞他們在台中國家歌劇院的精彩表演。

2. 今年，台中市政府也早已邀定紙風車劇團在11月份時到台中演出，至今積極持續籌辦中。

3. 紙風車劇團到台中演出，我們歡迎都來不及！但劇團在租借場地的過程中，可能跟政府及學校機關有溝通和認知上的落差，如果因此造成紙風車的誤解，絕對是我們有錯，處理上有不夠完善的地方，我們不會迴避，謹此致歉。

4. 秀燕已責成教育局立即化解誤會，並且全力服務及協助紙風車劇團演出事宜，盼劇團能夠理解。

5. 為了孩子們的笑容，也懇請少數人士樂見雙方圓滿，促成演出，避免火上加油，萬分感謝。

新聞局長吳皇昇也說，市府支持公益活動從不預設立場，此次活動，市府依規不得作為主辦或協辦單位，須由各校依各自規範辦理場地租借，南陽國小操場免費租借、永安國小則依自訂租借管理辦法，酌收1萬2千元，兩校規範不同引起誤解，市府會主動向劇團說明清楚，盼劇團理解，市府非常歡迎任何藝文活動到台中舉辦。