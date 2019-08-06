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盧秀燕為紙風車拒演二度道歉　　網友按讚加油打氣

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▲盧秀燕為紙風車二度道歉，不少網友留言喊讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕在這次紙風車事件兩度道歉。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

紙風車劇團原訂本周末在台中有2場演出，但劇團認為申辦過程被市政府刁難而取消，市長盧秀燕昨晚和今天（6日）上午兩度對於市府處理過程未盡完善以致被誤會而道歉，盧的臉書也被網友留言灌爆，雖有批評但更多的是支持市長和團隊的用心，立法院副院長蔡其昌也肯定盧市長勇於道歉的作法。

▲盧秀燕在臉書表達對紙風車事件看法，不少網友留言喊讚。（圖／盧秀燕臉書）

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕在臉書上表達歉意。（圖／盧秀燕臉書）

紙風車昨天在臉書上說明將取消台中的演出，而且日後會跳過台中，消息傳出後，引起社會非常大反彈，市政府不但馬上發新聞稿澄清，盧秀燕晚間更在臉書上說明她的態度。

▲盧秀燕在臉書表達對紙風車事件看法，不少網友留言喊讚。（圖／盧秀燕臉書）

▲網友留言為盧市長和團隊加油。（圖／盧秀燕臉書）

盧秀燕表示，紙風車是大家非常喜歡且肯定的劇團，市府歡迎都來不及，在紙風車申辦場地的過程中，如果造成誤解與不快，中間一定有誤會，市府有服務不夠好的地方，她代表市府還是要致歉，不管任何民眾或團體，如果覺得市府公務人員的服務未盡完善，一定要道歉。

▲盧秀燕在臉書表達對紙風車事件看法，不少網友留言喊讚。（圖／盧秀燕臉書）

▲網友認為不要用政治眼睛看這件事。（圖／盧秀燕臉書）

盧還強調，孩子最重要，市府十分歡迎紙風車，紙風車在5月、7月都已辦過，文化局11月還會邀請來表演，所以不可能反對紙風車的道理，她已要求教育局等相關單位協助申辦事宜，順利到校園演出。

▲盧秀燕在臉書表達對紙風車事件看法，不少網友留言喊讚。（圖／盧秀燕臉書）

▲網友表達對盧市長和團隊的肯定。（圖／盧秀燕臉書）

蔡其昌接受電台專訪談及這次紙風車事件時，他對於盧市長的道歉也表示贊同，還說「這才是我認識的盧市長」。

教育局副局長劉火欽說，從海報裡面看到該活動沒有中央或政黨民意代表列名，符合行政中立原則，符合教育基本法的規定，而學校也展現十足誠意，為了這2場演出，校長跟學校同仁都把場地排開，迎接紙風車劇團，無論是場地、活動都安排好了，學校沒有一絲一毫不歡迎。

盧秀燕將她處理經過po在臉書後，吸引近2千則留言，但批評也有肯定，有網友就明指此事和政治立場有關，「有人指紙風車都不避諱表達自己政治傾向，但像如此發表言論，確實會令不明就裡期待演出的民眾遷怒市長，因此適度澄清有必要」、「請大家不要用政治眼睛看，市府團隊用心和市長一樣，讓孩子有機會看到優質表演，是盧市長和團隊用心，請大家一起支持」、「請市長嚴守中立進入校園表演，就應該擺脫政治約束，給校園乾淨空間，不要有政治人物掛名贊助」、「這次就是紙風車政治操作，不用懷疑，請紙風車道歉」等。

也有網友說「台中多元文化顯現國際視野，盧市長加油」、「降低身段，化解誤會，盡力爭取紙風車在台中演出，按個讚，做對的事就對了」、「心腸太好，所以大家才在網路上舖鋪天蓋地黑市長」、「對兒童有愛心的市長，別在意，大家心裡有數」、「加油，盧市長，辛苦了」等。

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