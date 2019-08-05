▲紙風車宣布巡演「跳過台中」：抱歉我們無法照顧全台孩子 。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

「紙風車劇團」每年在全台進行數百場公益表演，是許多親子族喜愛的節目。然而今（5日）劇團在官方臉書表示，因劇團受到質疑政治色彩之故，台中市府不准公所協助、也不准學校提供場地⋯等，宣告「紙風車公益演出會全數跳過台中」，接下來8/10及11日原訂的台中演出將會取消。而台中市政府新聞局長吳皇昇回應，歡迎任何劇團來台中演出，但會考量場地租借的合適性，如有涉及政治人物的主辦或協辦，將保護學校場地的單純性。

紙風車劇團表示，13年來推動三大公益項目，就是為台灣孩子帶來藝術表演、盡一份心力，從2006年的「紙風車319鄉村兒童藝術工程」到「紙風車368鄉村兒童藝術工程」，演出超過684場，每場演出經費完全由民間熱心捐款，也包括公部門給予行政協助。

請繼續往下閱讀...

不過此次即將在台中舉行的「紙風車368鄉村兒童藝術工程」，紙風車說「台中市府質疑紙風車的（政治）色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書⋯」

紙風車表示，劇團辦理的每一場活動，政治立場從來都不是考量範圍，只要為孩子的歡笑都是可以一起努力。然而過去只有受颱風影響在安全考量下，才會取消演出，「這是13年來第一次取消跟孩子的約定。」

劇團在聲明中提到，「紙風車只是小小的藝文團體，能力有限，不願意被糟蹋及侮辱。」「如果連我們自己募款的公益演出，都受到地方政府的阻撓，我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全台灣孩子的心願。」因此宣告，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」將取消本周8月10日、11日台中豐原區南陽國小、台中市西屯區永安國小的演出。

不少網友看到粉專聲明後也難過表示，「小朋友哪懂什麼顏色？」「好難過，我家小孩要失望了！」「支持紙風車」「辛苦了！謝謝你們帶給孩子歡笑。」「加油，我家2個小孩第一次看舞台劇，就是看紙風車，感謝紙風車的努力，讓我們可以觀賞到這麼精彩的表演！」「好可惜喔！真的很希望全台灣的孩子能看到表演。」



▲紙風車每年於全台舉辦數百場公益巡演，受到許多親子族歡迎。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車也說，其實13年來，沮喪和感動一直在交錯糾結中，而感動的案例包括日前「紙風車鄉村卡車藝術工程」在基隆演出時，碇內國小因為進場動線而差點無法進場，但校長和主任為了讓鄰近的孩子們可以就近來看表演，不放棄地在暑假期間花了一個禮拜，補土、鋪木板、墊沙包⋯，讓卡車一早先去試走，終於順利進場！另外4日剛舉行完的新北市兒藝節開幕及歡樂變裝大遊行，他們讚許新北市政府侯友宜市長及市府團隊，和紙風車共同合作、尊重彼此專業，促成讓新北市近6萬名市民歡樂參與，這些都讓劇團上下相當感激。

針對紙風車「取消台中演出」的相關聲明，台中市政府新聞局長吳皇昇也回應：「歡迎任何劇團來台中演出，都是好事情，但只是要考量場地租借的合適性，如果有涉及任何民代等政治人物的主辦或協辦，在實務上很容易引起學校和家長的困擾，特別現在又正值接近選舉期間，因此教育局和學校才有這方面的考量，這是保護學校的單純性，場地租借如果是外面的公開場所，當然沒有問題，按照一定程序來處理，而如果是學校場地，則必須更注意單純化。」



紙風車劇團臉書PO文及聲明：