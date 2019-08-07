老夫妻「組隊Uber Eats」　他一看秒鼻酸！網驚這張圖害慘他們...真相曝

▲夫妻「組隊」外送，萬人暖哭！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

懶得出門又想吃美食，意外衍生出外送商機，日前一名外送員分享10萬「薪水計算公式」，掀起想賺外快的民眾「替自己加薪」！不過，近日有網友卻心疼直擊，一對年約50歲的老夫妻頂著豔陽天「組隊」外送，超大顆洋蔥的畫面，惹哭近2萬名網友，「大概也是為了養家餬口～辛苦了！」

「第一次看到組隊的！」一名男網友在臉書《爆廢公社》揪心表示，昨（6）日大熱天，他在車上瞥見「台灣最感動的風景」，一對老夫妻不辭辛勞，騎著摩托車送外賣，老公專注直視前方找路，而後方的老婆背著Uber Eats保溫箱，替老伴瞻前顧後，更化身最強後盾，臉上彷彿寫著，天涯海角愛相隨。

請繼續往下閱讀...

原PO在車內拍下這一幕，忍不住直呼「看起來像50（歲）up的夫妻檔，眼眶濕了」，照片曝光後，掀起近2萬名網友讚爆，紛紛喊話「夫妻能一起工作賺錢是最幸福的事」、「後面的背包好重的感覺」、「我也看過夫妻檔背小孩三貼的」、「我還看到懷孕的在送，更辛酸」、「我在台南也有看到這樣的組合欸」、「 1+1大於2」、「大家都是為了生活，加油！」、「自食其力，年輕人不要再找藉口沒工作了！」、「他們這年代的人認路比導航還快」、「時機真歹啊！老欸加減賺退休金」、「上次叫的那個外送大哥他小中風，右半邊比較緩慢，真的很辛苦」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友認為，夫妻一起外送也別有一番情趣！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過有人認為，別只看照片說故事，「人家只是享受夫妻情趣，你感動啥」、「我阿公也不缺錢，但他就喜歡這樣騎車走，然後自己開雜貨店送貨這樣，純粹找事做」、「覺得很好，起碼有在工作，身邊一堆懶惰的根本就不工作，把自己搞得很窮，出門沒錢都要別人請」。

另外，有網友則質疑，「Uber Eats公司自己規定不能雙載的，導致這樣做是可以被檢舉的，所以最好不要雙載比較好，Uber Eats要是看到雙載送餐是可以檢舉的」，對此《ETtoday新聞雲》實際聯絡客服詢問一事，楊姓男客服闢謠傳言，其實外送員是可以雙載送餐的，不過給客人餐點時，必須接單的外送員親自遞上才行。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►柯文哲撿大砲！館長被問「他為何這樣」也無奈 想邀直播講清楚：別再添醋

►影／中颱利奇馬挾豪雨炸2地區！一張圖看懂各國預報路徑