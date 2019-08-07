平均34.5歲才當爸！提前做好4大風險規劃　退休生活免煩惱

▲隨著初為人父的年齡往後延，代表責任也跟著往後延伸，富邦人壽提醒做足4大風險規劃，打造退休不老人生。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的父親節即將到來，隨著現代人普遍晚婚，新手爸爸的平均年齡愈來愈高，富邦人壽建議趁早投保，以月收入7成做為退休金的目標，並搭配一次性給付和按月給付的保單，做足養老、長照、醫療、意外責任等4大風險規劃，打造「酷爸」退休不老人生。

根據內政部統計，2018年台灣男性平均生育年齡為34.5歲，較27年前增加4.2歲，且有逐漸延後的趨勢。30世代中後期才晉升初為人父，同時要孝養父母、養兒育女，需承擔的家庭責任與經濟壓力相對較高，新手爸爸易因養兒育女忽略自身的退休規劃，往往到屆齡退休時才發現退休金準備不足。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓建議，新手爸爸應讓養育子女與個人退休準備雙軌並行，選擇合適的保單分期繳交保費，減輕因退休準備產生的經濟負擔；長期投入善用時間複利效果，準備退休養老金。此外，透過保單逐步進行醫療、長照、責任等保障規劃，預防退休後可能的醫療及額外風險，以完善的保障組合打造「酷爸」退休不老人生。

首先在養老規劃方面，退休前所得7成計算退休生活費，退休生活費必須穩定不中斷，建議以能創造穩定現金流、給付金額與時間明確的終身還本險或是年金險為主，拉高退休經濟及心理的安全度。

另在醫療規劃部分，隨著身體機能老化、慢性病、三高等，老後醫療支出將不斷成長，間接讓花費增加，也讓退休生活增添不安全感。因此富邦人壽建議，老爸們趁年輕時規劃基本的醫療保障，並視個人對醫療品質的需求，應先規劃實支實付型與日額型住院醫療險及手術險，支付基本開銷，再透過具一次給付保險金特色的癌症險、重大疾病險與重大傷病險，預防癌症或重大疾病可能產生的高額醫療費用。

第三在長照規劃方面，因意外或疾病造成的失智或失能狀態，都可能需他人長期照顧。根據統計，長期照顧至少要7.8年的時間，每月支出費用則包含看護費用、營養品等其他項目，若再加計通膨，總金額至少要300萬元至400萬元不等。

富邦人壽建議，新手爸爸可透過長期照顧險、類長照險與失能扶助險，轉嫁長期照顧或失能時所需的費用，可選擇具有一次給付保險金與分期給付保險金的險種，用一次給付保險金填補長期照顧當下需要的治療費用或薪資損失，以分期給付保險費支付日後每月的照顧費。

最後是責任規劃，避免突發事件影響退休安穩，善用責任保險防護補強保障，因此建議，老爸們可透過汽車保險如第三人責任保險、超額責任險，以及傷害保險（家庭責任保險），建立責任防護網，轉嫁可能因為過失責任，造成他人的財產或身體傷害的損失。