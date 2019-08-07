影／中颱利奇馬挾豪雨炸2地區！一張圖看懂各國預報路徑



▲利奇馬颱風8/7 0800路徑潛勢預報。（圖／翻攝自NCDR、中央氣象局）



記者黃凱翊／綜合報導

利奇馬颱風持續逼近台灣，上午8時增強為中度颱風，行進速度也加快，每小時以15公里速度朝台灣東北方海面前進，但路徑有稍微再東偏，預計將會對北部及東半部帶來豪雨等級的降雨影響，各國的預報中也可看出路徑皆往東修正。

根據國家災害防救科技中心(NCDR)整理的各國最新預報，可明顯看出路徑再往東修正，包含中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象局和美國的預報路徑，都是由台灣東北部近海略過，其中氣象局的預報路徑更是相對東偏遠離台灣，距離東北角還有一段距離。

氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬目前位於鵝鑾鼻東南東方約770公里海面上，每小時15公里速度朝東北方海面前進，若維持此路徑及速度，氣象局預計下午發布利奇馬海警，陸警發布機率也高，時間則可能落在周四凌晨。其中，8日下半天至9日一整天，是颱風對台灣影響最明顯的時間點。

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▲氣象局預報員說明利奇馬颱風，簡正謝明昌。（圖／記者徐斌慎攝）



氣象預報員官欣平表示，以上午最新颱風路徑資料，利奇馬未來會持續朝東北方海面前進，到達北部海面可能會轉向朝北邊走，路徑相較之前預報有稍微再往東修，但對台灣天氣影響的時程不變。

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主。周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。