柯文哲撿大砲！館長被問「他為何這樣」也無奈　想邀直播講清楚：別再添醋

▲柯文哲近日發言宛如「撿到槍」。（圖／記者葉南州攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長柯文哲近日無預警「撿到大砲」，發言嗆辣程度讓人捏把冷汗，先是重轟蔡英文，接著又開槍一芳風波「跟台灣有什麼關係」。一連串言論，讓稱柯文哲是「自己大哥」的館長也忍不住發文，說想邀對方上直播講清楚，「包含他的計畫，他講話為何會這樣等等的事情」，也希望網友別再加油添醋。

柯文哲5日批評總統蔡英文，「你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」引起總統幕僚抗議，要求柯P道歉。而台灣民眾黨昨日正式成立，黨綱中允許「雙重黨籍」也引發爭議和討論。

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▲柯文哲接受廣播節目專訪。（圖／記者楊亞璇攝）

另外，昨日柯上廣播節目受訪時，被問到是否知道一芳水果茶風波，不僅直回不知道、笑說「世界上的事情有99%不需要知道，可以節省腦容」，聽到主持人提醒「這跟兩岸議題有關係」時，還回問「這跟台灣有什麼關係？人家白癡，你理他幹什麼？」

網路紅人「館長」陳之漢日前曾稱柯文哲是「自己大哥」，看到這樣的情況也一頭霧水，還在直播中直呼不會加入柯的黨「基本上這個黨我不喜歡」，並分析目前優劣，分享自己的想法。但PTT上就有諸多網友發出質疑聲浪，讓館長再次開直播強調，他只是提出很多疑問，沒有肯定支持或不支持柯P。

▲館長直播談到柯文哲。（圖／（左）記者林敬旻攝、（右）館長YouTube）

有網友則是打破砂鍋問到底，想從館長口中聽到「為何柯P要這樣做」的原因，館長也只能無奈說自己真的不知道。這也讓館長7日清晨12時許，在臉書粉絲專頁「飆捍」PO文，「到時候如果柯市長有空，再邀請上我節目去暢談，包含他的計畫，他講話為何會這樣等等的事情」，前提則是對方要有時間，最後也要求網友「別再加油添醋」。

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