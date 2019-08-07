聽完「87問題答案」哀嚎　開車老公突摸頭進攻！人妻OMG：8年最好聽情話

▲有網友看完原PO文章笑說，「原來是要撒狗糧」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

七夕被閃了！一名人妻分享問老公一個問題，當她聽完答案默默在心中哀嚎時，沒想到老公突然「轉守為攻」，伸手摸她的頭說一段話，讓她直呼「這是這8年聽過最好聽的情話...喔買尬！」

這名人妻6日在「戀愛公社」臉書社團表示，她當時問正在開車的老公一個「很87的問題」。以下為雙方的對話：

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原PO：老公，如果我媽拿100萬給你，要你離開我，你會答應嗎？

老公：...87喔。

原PO：回答我，不要裝死，雖然我也知道這個問題很87。

老公：不會，100萬太少...去喝酒不用一個月就沒有了。

▼原PO問在開車的老公問題，後來聽得心花怒放。（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

「換我無言了，攤手」原PO說，「算了算了，只能怪自己沒事問這個87問題幹嘛...找自己難受。」

「當我在心裡默默哀嚎的時候」，原PO指出，老公突然伸出一隻手摸摸她的頭說，「要拿也是拿一億，拿到錢，再去找妳，然後我們開店，妳只能做我的老闆娘。笨蛋，我們都在一起8年了，換不了人了，而且也就只有妳這個笨蛋會跟我在一起。」她寫道，「這是這8年聽過最好聽的情話，喔買尬。」

對此，許多網友留言，「原來是要撒狗糧（秀恩愛）」、「唉唷，好肉麻，討厭啦...閃死人了」、「岳母能拿出一億，我怎麼捨得跟老婆離開」。