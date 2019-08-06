夫潛水空氣用完...與妻共享氣瓶「手牽手游回岸」！體力耗盡溺水亡

記者錢玉紘／綜合報導

新北市一對洪姓夫妻在5日上午9點多，前往基隆市潮境公園潛水後，卻發生溺水意外，丈夫送醫後不治。據了解，經驗較豐富的妻子原先想帶著丈夫一起游回岸上，但到半路丈夫疑似因體力不支，下沉溺水，被救上來的時候已經失去呼吸心跳。



《聯合報》報導，洪男是電子業的上班族，洪妻則是老師，妻子的潛水經驗比較豐富，昨日是兩人第二次到潮境公園附近潛水，並沒有找教練團。洪妻指出，在過程中她發現，丈夫的氣瓶已經快要耗盡，自己的則還有一半，兩人輪流使用她的氣瓶，浮到水面上，當時距離岸邊有數百公尺。



洪妻表示，兩人決定一起手牽手游回到岸邊，但是丈夫疑似是體力不足，在離岸大約50公尺處，開始溺水下沉，她自己無法救援，於是急忙對岸邊呼救求助。

▲潛水同好跳下水救人，並立即實施急救。（圖／記者郭世賢翻攝）

在岸邊的其他潛水同好看到之後，立即穿戴好裝備跳下水救人，並為洪男實施心肺復甦術（CPR）急救，以自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，警消抵達將洪男送往三軍總醫院基隆分院急救，但是經2個多小時搶救，仍宣告不治。

參與救援的林姓潛水教練表示，當時他們在岸上就看到這對夫妻從洋流較強區域浮出水面，因此猜測是外地遊客，他便在岸上指引方向，不久後就看到洪妻在求救，潛水同好們立刻去救人，但沒想到最後仍無法挽救洪男性命。

林教練表示，洪男被救上岸的時候，身上負重裝備還沒卸下，可能是因為太緊張，而忘記這個必備的「保命動作」，才導致體力耗盡，無法繼續游而下沉。他表示，喜歡潛水的民眾如果到陌生的海域的話，一定要請當地教練當響導，有經驗並知道下海跟上岸地點後，再自行潛水。

▼ 警消抵達將洪男送往三軍總醫院基隆分院急救，男子送醫仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）