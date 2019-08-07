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影／毒梟「矽膠面具＋粉衣」扮女兒越獄　3天後…床單勒頸上吊亡

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記者吳美依／綜合報導

42歲的巴西毒梟達席瓦爾（Clauvino da Silva）於3日假扮前來探監的19歲女兒，企圖混入人群中越獄，卻因長相太奇怪被當場識破。他面臨紀律懲處，並轉移到戒備程度最高級的牢房，6日上午卻被發現利用床單上吊身亡。據悉，官方已經對此展開調查。

巴西國家監獄管理局證實，獄警6日上午巡邏時，發現達席瓦爾利用床單上吊身亡，目前尚不清楚真正動機，但已經展開全面調查。

▲▼巴西毒梟扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西毒梟扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

達席瓦爾3日趁著探監時，與19歲的女兒安娜（Ana Gabriele Leandro Da Silva）交換身分，穿上粉紅色上衣、緊身牛仔褲與黑色胸罩，戴好同夥準備的矽膠面具，企圖混入人群中逃走。不過，他的裝扮實在太詭異，腳步也非常匆促緊張，引起獄警懷疑，被要求面對鏡頭，把偽裝一件一件卸下來，還沒走出監獄就遭到識破。

達席瓦爾被轉移到戒備程度最高級的牢房，還面臨違紀處分，包括安娜在內的8名同夥也因涉嫌劫獄遭到逮捕。獄方將影片釋出以後，引起全球熱議，還大肆慶功一番，沒想到3天後就傳出悲劇。

▲▼巴西毒梟扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲毒梟企圖越獄的變裝道具。（圖／達志影像／美聯社）

外媒紛紛指出，巴西的監獄系統惡名昭彰，不但長期具有太過擁擠、環境糟糕的問題，7月底又爆出幫派械鬥事件，造成58名囚犯死亡，其中16人還被斬首。

根據了解，達席瓦爾綽號「矮子（Baixinho）」，是犯罪集團「紅色司令」（Red Command）的領導幹部，他因2013年販毒，被重判73年10個月有期徒刑。

【相關圖文報導】：影／毒梟重判73年…竟「戴面具+粉色上衣」假扮女兒逃獄　「長太詭異」遭識破

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