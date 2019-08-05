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毒梟重判73年…竟「戴面具+粉色上衣」假扮女兒逃獄　「長太詭異」遭識破

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記者張方瑀／綜合報導

巴西毒梟達席瓦爾（Clauvino da Silva）為了要逃離監獄，竟異想天開戴上矽膠頭套、穿著粉紅色上衣與黑色長假髮，裝扮成他19歲的女兒，試圖躲過獄警盤查。由於扮相實在太過詭異，最後還是被攔了下來，目前他也被轉送至管理更嚴格的監獄，並面臨違紀處分。

▲▼巴西毒梟扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲達席瓦爾異想天開扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

根據《里約時報》（The Rio Times）指出，達席瓦爾趁著19歲的女兒安娜（Ana Gabriele Leandro Da Silva）探監時，換上同夥準備好的粉紅色上衣、黑色長假髮、緊身牛仔褲和矽膠面具，準備混入探監的人群中離開監獄。結果他長相太過詭異，加上也許是穿著女裝不習慣，最終還是露了餡。

▲▼巴西毒梟扮女裝逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲尚未走出監獄就被獄警識破。（圖／達志影像／美聯社）

從曝光的影片可以看到，達席瓦爾在警方的盤問下，慢慢拿掉假眼鏡、假髮、脫掉粉色上衣、摘下矽膠面具並說出自己的名字。當地警方表示，目前不清楚他女兒的涉案程度，不過已經逮捕了8名相關的嫌疑人，達席瓦爾也被轉送至更嚴格的監獄。

42歲的達席瓦爾隸屬惡名昭彰的犯罪集團「紅色司令」（Red Command），身為領導階層的他在2013年因販毒被判處73年10個月的有期徒刑。

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關鍵字：巴西,毒梟,販毒,逃獄

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