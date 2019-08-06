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8年內去過北韓「美國免簽證」飛了　三星副會長任峰會代表…拒回應

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▲▼三星少主李在鎔。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星副會長李在鎔。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國海關及邊境保衛局（CBP）於5日在官方網站上宣布，過去8年內曾入境北韓的外籍人士，將被終止免簽證計畫（Visa Waiver Program）。消息一出，南韓媒體紛紛關注三星集團副會長李在鎔，因為他曾擔任總統文在寅平壤高峰會的代表，但是集團發言人拒絕回應。

美國海關及邊境保衛局表示，2011年3月1日以後曾到過北韓的外籍人士「不再符合資格」，將被取消免簽證的豁免權。根據了解，在此之前已經有其他7個國家被列入「黑名單」，大多位於中東，包括索馬利亞、敘利亞、利比亞等等。

綜合外媒報導，李在鎔擔任過高峰會的代表，曾經前往北韓，因此成為南韓媒體的關注焦點。但是，三星集團發言人對此並未透露任何回應。

▲▼北韓國旗（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

《法新社》指出，美國此舉是為了打擊北韓新興的觀光產業，將會影響數萬人。除此之外，文在寅曾提出「跨境旅遊計畫」，想要鼓勵國民到平壤旅遊，如今也將變得更難執行。

美國免簽證計畫是由國土安全局（DHS）和國務院研擬，准許南韓、日本、法國在內等38個國家的公民，不用簽證就可以到美國境內出差或旅遊，豁免期限長達90天。

美國已逝男大生Otto Warmbier在北韓受審時的情況。（圖／CFP）

▲美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier）在北韓受審時的情況。（圖／CFP）

據悉，美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）曾經被平壤當局拘禁1年多，被釋放時陷入昏迷，過幾天後就死亡。因此，華盛頓當局自2017年就禁止美國公民入境北韓。

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