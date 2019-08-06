　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 受害男在5秒處被踹上一腳後，直接掉下月台。（影片取自Youtube／如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

巴西首都馬德里（Madrid）日前有一名男子，竟趁火車逼近眼前時，突然把一名站在月台邊的23歲男子一腳踢落月台，所幸受害男子反應機靈，躲至鐵軌邊緣才逃過一劫。

據《鏡報》報導，事件發生在2日上午9時40分，當時列車已經逼近Arguelles地鐵站月台，沒想到當列車行駛到23歲西班牙裔男子眼前時，他後方一名戴著「綜合武術手套」的27歲男子布魯諾（Bruno），卻模仿起格鬥家，賞給他一記大腳，害得他在重心不穩的摔下月台，所幸在千鈞一髮之際，受害男子立刻閃避至軌道旁的空隙，只有手肘和右前臂受到輕傷。

▲▼ 巴西男踢乘客下月台。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

▲▼ 巴西男一腳踢在月台邊男子的屁股上，害後者掉下踢下月台，差點遭列車撞上。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

▲▼ 巴西男踢乘客下月台。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

從監視器拍下的影片中可以看到，當時受害男子被踢下月台後，所有乘客全部嚇壞，紛紛轉頭不忍直視。巴西男則在犯案當下，緩步向後走，似乎想親眼見證這一幕。不過，保全之後立刻逮捕巴西男，並轉交給警方，目前他被警方依涉嫌殺人逮捕。

事件曝光後，網友紛紛譴責這名男子的殘忍行為，「這玩笑開的太過分了吧」、「鬧出人命你負責嗎」、「他根本沒有慈悲心吧」、「看他這一踢，可以看出他沒有人性了」、「列車真的差一點撞上，太可怕了」。

▲▼ 巴西男踢乘客下月台。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

▲ 其它乘客看到這一幕後，驚恐地紛紛向後方轉頭，不忍直視。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

值得一提的是，據當地媒體報導，這名巴西男在最近幾周內，也發生數起攻擊人事件，就警方的紀錄來看，他曾犯下2起傷人而遭到逮捕，還曾涉嫌攻擊法務人員。據悉，其中一起傷人案發生在6月7日，布魯諾當時無故破壞一家酒吧內的家具，氣得店家當下直噴他，沒想到他卻惱羞毆打店家，還把一名顧客打到手肘骨折。

更扯的是，一個月後，布魯諾在7月10日當天，竟然將菸蒂丟到一台巡邏警車內，結果警方下車決定逮捕他時，布魯諾竟然直接對警方拳打腳踢，最後在其它名警察的壓制下，才被帶回當地警局。

ET快訊
《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍！畫面PO網PTT看傻
稱微博PO「一國兩制」為偶發事件！一芳PO全文212字說話了
27歲OL中「4.5億元環球旅」辭職　270天後信用卡刷爆崩

關鍵字：巴西,馬德里,Madrid,布魯諾,Bruno

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

聯合國密報：北韓駭客入侵交易所　獲益至少20億美金「作為核武資金」

列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

川普狂粉郵寄16炸彈…歐巴馬也受害　法官重判20年：他應得的

賣場馬桶被異物堵塞！維修員一撬開驚見3月大四肢健全「男嬰屍」

川普希望完成與巴西貿易協定　巴西外貿主席：美國有利可圖

獵豔50女毀譽…《五體不滿足》乙武洋匡自曝分身　「連牙齒都超像」

眼睛、內臟全失！英54歲女出遊「生日當天離奇死亡」　夫：只能讓一半的她安息　

英派驅逐艦駐波斯灣「偕美護衛商船」：對伊朗政策不變

英飛機起飛才過10分鐘　機艙「噴滿引擎臭煙」乘客滑梯逃生…落地呆站爆哭

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

聯合國密報：北韓駭客入侵交易所　獲益至少20億美金「作為核武資金」

列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

川普狂粉郵寄16炸彈…歐巴馬也受害　法官重判20年：他應得的

賣場馬桶被異物堵塞！維修員一撬開驚見3月大四肢健全「男嬰屍」

川普希望完成與巴西貿易協定　巴西外貿主席：美國有利可圖

獵豔50女毀譽…《五體不滿足》乙武洋匡自曝分身　「連牙齒都超像」

眼睛、內臟全失！英54歲女出遊「生日當天離奇死亡」　夫：只能讓一半的她安息　

英派驅逐艦駐波斯灣「偕美護衛商船」：對伊朗政策不變

英飛機起飛才過10分鐘　機艙「噴滿引擎臭煙」乘客滑梯逃生…落地呆站爆哭

飛官性行為後下面滿是血　老婆尷尬陪診...原來是OO太緊

花蓮連2起地震　豐濱「親不知子」海上古道玻璃震裂暫封閉

好市多也賣房！長髮妹一看4萬有找　冷氣師傅路過...笑炸見證：真的安裝過

「感覺被一芳搞了」　加盟主有苦難言：業績掉2、3成

【廣編】《FGO》繁中版超逼真還原　現場吸引御主大排長龍

她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

【廣編】朝聖最美秋天！　日本東北賞楓必推3景點

笑到崩壞眼下也不卡紋，網友最愛5款專櫃遮瑕　心甘情願敗下去

首創科普音樂劇　國際元素周期表年…科教館演活「居禮夫人」

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰..

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50..

美股三大指數重挫！道瓊大跌76..

男右腿冒小紅腫　竟是「死神記號..

美財政部：將中國列為匯率操縱國

新北五股全渣男？日本人史上反感

逛美術館　6歲童遭人從10F往..

父偷兒醫藥費500萬　住飯店玩..

狗狗狂吠亂衝　警察嚇到開槍誤殺..

女兒藏250支AV…老翁發洩內..

泰「毒奶按摩」夯　男客讚痛又爽

殺女大生棄屍　日媒稱嫌：噁心宅

毒梟「戴面具+粉上衣」扮女兒逃..

她藏攝影機想拍毛小孩　回家看片..

更多熱門

相關新聞

川普盼與巴完成貿易協定　連線兩大貿易聯盟　

美國總統川普在上個月底時宣稱，有意要與巴西尋求貿易協定，並表示與巴西總統波索納洛（ Jair Bolsonaro）友好的關係，可能幫助降低兩國之間的貿易障礙，但是目前尚未批露該協議的詳細條款。

父偷兒醫藥費500萬　住飯店玩女人

毒梟「戴面具+粉上衣」扮女兒逃獄

單親爸扮女裝陪女兒參加母親節活動

守護亞馬遜雨林　科學家竟遭解僱

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

剛到任3天！女教師自撞喪火海…前夫崩潰

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

更多

最夯影音

更多

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面