列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

▲ 受害男在5秒處被踹上一腳後，直接掉下月台。（影片取自Youtube／如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

巴西首都馬德里（Madrid）日前有一名男子，竟趁火車逼近眼前時，突然把一名站在月台邊的23歲男子一腳踢落月台，所幸受害男子反應機靈，躲至鐵軌邊緣才逃過一劫。

據《鏡報》報導，事件發生在2日上午9時40分，當時列車已經逼近Arguelles地鐵站月台，沒想到當列車行駛到23歲西班牙裔男子眼前時，他後方一名戴著「綜合武術手套」的27歲男子布魯諾（Bruno），卻模仿起格鬥家，賞給他一記大腳，害得他在重心不穩的摔下月台，所幸在千鈞一髮之際，受害男子立刻閃避至軌道旁的空隙，只有手肘和右前臂受到輕傷。

▲▼ 巴西男一腳踢在月台邊男子的屁股上，害後者掉下踢下月台，差點遭列車撞上。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

從監視器拍下的影片中可以看到，當時受害男子被踢下月台後，所有乘客全部嚇壞，紛紛轉頭不忍直視。巴西男則在犯案當下，緩步向後走，似乎想親眼見證這一幕。不過，保全之後立刻逮捕巴西男，並轉交給警方，目前他被警方依涉嫌殺人逮捕。

事件曝光後，網友紛紛譴責這名男子的殘忍行為，「這玩笑開的太過分了吧」、「鬧出人命你負責嗎」、「他根本沒有慈悲心吧」、「看他這一踢，可以看出他沒有人性了」、「列車真的差一點撞上，太可怕了」。

▲ 其它乘客看到這一幕後，驚恐地紛紛向後方轉頭，不忍直視。（圖／翻攝自Youtube／Ronaldo NO9）

值得一提的是，據當地媒體報導，這名巴西男在最近幾周內，也發生數起攻擊人事件，就警方的紀錄來看，他曾犯下2起傷人而遭到逮捕，還曾涉嫌攻擊法務人員。據悉，其中一起傷人案發生在6月7日，布魯諾當時無故破壞一家酒吧內的家具，氣得店家當下直噴他，沒想到他卻惱羞毆打店家，還把一名顧客打到手肘骨折。

更扯的是，一個月後，布魯諾在7月10日當天，竟然將菸蒂丟到一台巡邏警車內，結果警方下車決定逮捕他時，布魯諾竟然直接對警方拳打腳踢，最後在其它名警察的壓制下，才被帶回當地警局。