英派驅逐艦駐波斯灣「偕美護衛商船」：對伊朗政策不變

▲英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國5日宣布加入美方領導的海上維安勢力，派遣驅逐艦當肯號（HMS Duncan）及護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）到波斯灣地區，目前已經護送47艘英籍船隻通過荷莫茲海峽。倫敦當局強調，對伊朗的態度不會改變，並稱此為強生政府上任後，除了脫歐以外最重要的外交政策。據悉，目前還沒有其他國家加入這個聯盟。

▲英國海軍驅逐艦當肯號（HMS Duncan）（圖／路透）

英國在波斯灣地區派駐一艘驅逐艦及一艘護衛艦，其中當肯號過幾個月後必須進行例行維修，因此會由23型護衛艦肯特號（HMS Kent）代替，於2020年以前長期駐紮在中東。

▲英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）（圖／路透）

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，保衛各國商船自由且順利航經荷莫茲海峽是非常重要的事情，「有鑑於日益增加的威脅，我們決定部屬皇家海軍，顯示我們對於懸掛英國國旗的船艦有所承諾。」外交大臣拉布（Dominic Raab）說，當局對於伊朗的態度沒有改變，「我們仍然致力於與伊朗和其他國際盟友合作，試圖緩和局勢，維持核武協議。」

五角大廈發言人瑞貝里琪（Rebecca Rebarich）說，「這會是一個國際性的挑戰。我們很期待有機會與皇家海軍以及其他盟友合作，我們共享相同目標，那就是要確保商業的自由與流通。」

《路透社》報導，一位不願具名的英國官員表示，這一項新任務重點在於保護船運安全，英國不會加入美國對伊朗的制裁。根據了解，輿論指出英國此舉與歐盟相左，因為歐洲有些國家參與伊朗的核武發展項目，傾向保留核武協議。